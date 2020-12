Lovitură pentru Mădălina Ghenea! Fosta logodnică a lui Nicolo Zaniolo este însărcinată! "Nu mă simțeam pregătit..."

La doar o zi după ce Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo și-au oficializat relația, fotbalistul a confirmat că va deveni tată.

Mădălina Ghenea și-a oficialziat relația cu fotbalistul Nicolo Zaniolo, într-un mod subtil, pe Instagram. Cu toate acestea, se pare că fosta logodnică a sportivului este însărcinată, iar aceasta chiar a confirmat faptul că va deveni tată!

Fosta logodnică a lui Nicolo Zaniolo este însărcinată

În timp ce jucătorul lui AS Roma ar trebui să se bucure de relația cu modelul român, se

pare că acesta se gândește la momentul în care își va strânge copilul în brațe. Se pare că Sara Scaperrotta, fosta sa iubită, i-a dat vestea cea mare și anume că acesta va deveni tată la vârsta de 21 de ani.

Fotbalistul a dat primele detalii despre relația pe care a avut-o cu Sara, dar și despre momentul în care a aflat că va fi tătic.

Nicolo Zaniolo

"În primul rând, nu aș vrea ca o relație importantă pentru mine să se murdărească, mai ales într-un moment delicat al vieții mele și din cariera mea. Dar povestea cu Sara s-a terminat de ceva vreme.

Uneori am visat la o familie împreună, nu neg, dar apoi lucrurile au decurs diferit și când mi-a comunicat că e însărcinată, am fost foarte sincer și am subliniat că nu mă simțeam pregătit pentru un astfel de angajament, mai ales pentru că nu ne mai înțelegeam, dar ea a decis să continue.

O alegere pe care o respect. Chiar dacă nu mai suntem împreună, îmi voi asuma toată responsabilitatea ca tată. Cu aceasta, sper că toate zvonurile despre viața mea privată se vor sfârși și vom reveni să vorbim despre mine doar ca fotbalist", a declarat Zaniolo, citat de Gazzetta dello Sport .