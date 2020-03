Carmen Brumă a pierdut un proces pe care ea l-a iniţiat. Soţia lui Mircea Badea a fost reclamant într-un dosar înregistrat pe 21 noiembrie 2019 la Tribunalul Bucureşti, iar pârât a fost compania MULBERRY CORP.LIMITED, înregistrată în Malta, dar care are afaceri şi în România, unde comercializează produse pentru slăbit, dar şi produse pentru îngrijirea pielii. Obiectul dosarului a fost ordonanţă preşedinţială. Conform portaljust.ro, aceasta „este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri urgente, pentru: păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere; prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara; înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

La primul termen al procesului s-a decis ca acesta să fie judecat de altă instanţă: “Declină soluţionarea cauzei. Solutia pe scurt: Admite excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Bucureşti. Declină competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.12.2019.”. Astfel, a fost înregistrat un nou dosar, pe 28 ianuarie 2020, la Judecătoria Secorului 3. Pe 4 februarie 2020 s-a amânat pronunţarea pentru a doua zi. (vezi ce a spus Mircea Badea după ce Carmen Brumă a pozat dezbrăcată pe balcon)

Carmen Brumă a pierdut un proces: "Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale"

Pe 5 februarie 2020, judecătorii au luat o decizie care i-a fost defavorabilă lui Brumă: “Solutia pe scurt: Respinge cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale, ca inadmisibilă. Ia act de declaraţia paratei in sensul ca solicita cheltuieli de judecata de cale separata. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronuntata, astazi, data de 05.02.2020, prin punerea solutiei la dispoziţia părtilor prin intermediul grefei instantei.” Brumă nu a făcut apel, astfel că a pierdut procesul.

În vara lui 2019, soţia lui Mircea Badea explica, pe conturile sale de socializare că imaginea sa este folosită fără acordul său pentru promovarea unor diete. Carmen Brumă a luat măsuri și a depus plângere penală contra celor care s-au folosit de imaginea sa pentru a-și promova produsele. „AȘA CUM AM PROMIS! Aceasta este plângerea penală pe care am depus-o astăzi prin avocații mei împotriva celor care se folosesc ilegal de numele meu pentru a vinde produse de slăbit de care nu am auzit în viața mea și care pot pune în pericol sănătatea multor oameni! CE A DEPINS DE MINE, AM FĂCUT, PE CHELTUIALA MEA ȘI FĂRĂ A CERE DESPĂGUBIRI FINANCIARE! Acum e rândul justiției să pună capăt înșelătoriei!”, a anunțat Carmen Brumă în mediul online, unde a postat și actele depuse la Judecătoria Iași.