Luana Ibacka, fosta soție a lui Cabral arată incredibil la 53 de ani

Luana Ibacka

Luana Ibacka, pe numele de dinainte de căsătorie, Luana Mitran, este jurnalist și fotograf. Femeia născută în anul 1967 a fost și prezentatoarea în cadrul mai multor emisiuni de televiziune și a fost câștigătoarea a 3 premii oferite la nivel național, în domeniul modei și al modelling-ului.

Luana Ibacka a avut mereu cuvinte frumoase de spus despre Andreea Ibacka, actuala soție a fostului ei partener: „Am suferit, am plâns şi au existat şi gelozii. Mie îmi place mult de actuala soţie a lui Cabral, de Andreea. Este pentru el. M-a deranjat că am fost etichetată ca fostă soţie a lui Cabral”, explica Luana, cu ceva timp în urmă.

Luana Ibacka arată incredibil de bine și se menține într-o formă de invidiat, fiind trecută de pragul de 50 de ani dar acest fapt trecând complet neobservat.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Citeste si: Autoritățile sunt în alertă. O fată de 12 ani din județul Olt a dispărut de acasă. Minora lipsește de 48 de ore

Citeste si: 28 de ani de când s-a stins din viață Anda Călugăreanu: fiica ei, Ioana Tufaru, este în lacrimi la mormântul mamei

Citeste si: La ce a ajuns să facă reclamă Oana Cuzino după ce a plecat de la Pro TV și și-a făcut site medical

Luana Ibacka, în costum de baie

La fel de frumos cum a vorbit despre actuala soție a lui Cabral, la fel de frumoase au fost cuvintele Luanei și despre fostul soț. Aceasta a explicat motivul pentru care cei doi au divorțat:

„Între noi doi era o diferenţă de vârstă de 10 ani. Am eu o preferinţă să fie bărbaţii mai tineri. L-am întâlnit pe Cabral la un casting, ne-am plăcut imediat şi am rămas împreună. În 2002 am rămas însărcinată şi ne-am căsătorit când eram însărcinată. Aveam 36 de ani atunci.

Ne-am iubit, dar la un moment dat, ne-am dat seama că ne dorim altceva, n-are nici legătură cu vârsta. S-a deschis o altă lume pentru el, a trecut dintr-o zonă în care era o persoană îngrădită într-alta în care zbura.”