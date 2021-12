Lucia Goracci, jurnalista acuzată de Diana Șoșoacă că ar fi lovit-o, a depus plângere la poliție împotriva senatoarei: „Doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă”

In articol:

Un nou scandal în care Diana Șoșoacă se află în rol principal. Se pare că aceasta ar fi avut un interviu programat cu o echipă de filmare de la postul italian RAI 1, pe care i-a întâmpinat zâmbitoare la ea în birou.

Lucrurile au decurs destul de bine pentru o bucată de timp, iar mai apois s-a dezlănțuit panica! Cei doi cameramani, dar și Lucia Goracci, jurnalista care se afla cu ei ar fi fost bruscați de senatoare și de soțul acesteia, care ar fi devenit brusc agresivi. Jurnalista a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, iar soţul senatoarei a fost audiat pentru ultraj.

Ce spune Lucia Goracci în plângerea formulată împotriva soților Șoșoacă

Jurnalista susține, în plângerea de la poliție, că interviul a fost întrerupt brusc de comportamentul agresiv al senatoarei, urmat de cel al soțului ei.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie. După acel moment, doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă.

Echipa a ieşit în hol, dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieşim nicăieri. A spus ulterior soţului să sune la poliţie, după ce a început să ţipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", a scris Lucia Goracci în plângere, conform Antena 3.

Poliția a fost chemată să intervină, moment în care soțul Dianei Șoșoacă a devenit agresiv și i-a împins pe jurnaliștii italieni. Acesta i-a smuls masca de pe față Luciei Goracci și a mușcat-o de mână, susține aceasta. „M-a muşcat de mână, apoi am ieşit afară", a adăugat jurnalista.

Diana Şoşoacă susține că Lucia Goracci, jurnalista de la de la televiziunea italiană RAI 1, ar fi lovit-o: „M -a lovit cu mâna şi piciorul”

Totuși, senatoarea a declarat că lucrurile ar fi stat, de fapt, total invers și că victimă în tot acest scandal este chiar ea.

"S-a intrat peste mine în casă de către o echipă de jurnalişti care susţinea că e din Italia, de la RAI 1.

Aceştia nu au vrut să îşi decline identitatea şi nici să respecte ce agreasem, adică să răspund la trei întrebări, şi am fost nevoită, pentru că doamna jurnalistă Lucia Goracci a început să urle şi să mă ameninţe că o să cheme ambasada, să solicit intervenţia 112.

Doamna Goraci între timp a ieşit, a plecat. Am rămas cu doi cameramani, care vorbeau în engleză. Dacă erau de la RAI 1 de ce nu vorbeau în italiană? De aceea am şi sunat la 112.

În timp ce vorbeam cu poliţia, a mai venit o echipă de poliţişti care a deschis uşa locuinţei mele şi în acel moment au făcut culoar de trecere doamnei jurnaliste care a intrat filmând. Au intrat efectiv în casa mea şi am solicitat poliţiei să o dea afară. Ea a venit în mine, m-a lovit cu mâna şi piciorul, urlând că eu îi sechestrez pe cei doi, care ei vorbeau cu poliţia", a spus Diana Şoşoacă, conform observatornews.ro.

