Lucian Barbu părăsește Survivor România 2021. Războinicul s-a accidentat grav și nu mai poate continua competiția. „Durerea internă este mai mare”

Primul concurent care părăsește competiția Survivor România 2021, sezonul 2, este Lucian Barbu, din echipa Războinicilor.

Lucian Barbu părăsește Survivor România 2021

Războinicul Lucian Barbu este nevoit să plece din Dominicană, și implicit din competiția Survivor România 2021, după ce s-a accidentat grav la genunchi în cel de-al doilea meci pentru imunitate. Concurentul a ajuns de urgență la spital, unde a rămas pentru investigații.

Deși colegii îl așteptau să se întoarcă în competiție, verdictul medicilor este tragic. Lucian Barbu nu mai este apt fizic pentru a participa la Survivor România 202 1. Anunțul a fost făcut de prezentatorul emisiunii, Daniel Pavel.

„În această seară avem doi concurenți care păresesc competiția Survivor România 2021. Primul concurent care părăsește competiția este cel care are cele mai puține voturi din partea publicului, al doilea care părăsește competiția o face din motive medicale și acesta este Lucian, din echipa Războinicilor. Lucian, în urmă accidentării tale ești silit să părăsești competiția", a spus acesta.

Reacția lui Lucian Pavel

Războinicul le transmite colegilor că îi pare rău pentru că trebuie să

plece acasă în aceste condiții, pentru că nu și-ar fi imaginat că se va accidenta în competiție.

„Durerea internă este mai mare că cea din exterior. Se pare că, viața este ceea ce se întâmplă în timp ce ne facem planuri. Durerea mare este aceea că am plecat la drumul ăsta și totul s-a întâmplat instantaneu și nu am prevăzut nimic”,a declarat Lucian.

„Drumul tău la Survivor România se termină aici și acum. Te rog să-ți iei rămas drum de la colegii tăi", a mai spus Daniel Pavel.

Lucian Barbu are o poveste de viață emoționantă

Lucian Barbu, unul dintre cei 12 Războinici de la Survivor România , reality-ul difuzat miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la 20:00, la Kanal D, se poate declara un adevărat Supraviețuitor, acesta a trecut prin momente de cumpăna de-a lungul vieții. Nici doctorii nu ii dădeau șanse la viață, însă soarta i-a pregătit alte surprize.

„Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu... A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni. Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea emoționat Lucian Barbu, înainte de a pleca la Survivor România

„Mi-a spus să îmi țin monstrul lăuntric în frâu”

Conștient de calitățile sale, un atuu în această competiție fiind faptul că este profesor de înot, Războinicul Lucian Barbu a fost motivat de mama sa pentrua se înscrie la castingul Survivor România.

„Sunt ambițios, chiar dacă nu am o genă foarte bună pentru sport. Am fost un copil slăbuț, bolnăvicios, dar am devenit bun cu multă voință și muncă. Mama a fost cea care mi-a spus de casting, deși mă tachina că nu pot trece de preselecții. M-am ambiționat. Mi-a spus să fiu eu, să îmi țin monstrul lăuntric în frâu„;,a povestit războinicul Lucian.