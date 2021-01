Lucian Barbu, Războinicul de la „Survivor România”, a trecut printr-o serie de încercări dramatice: „Chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”

In articol:

Lucian Barbu, unul dintre cei 12 Războinici de la „Survivor România” , reality-ul difuzat miercuri și joi, de la 22:00, și de vineri până duminică, de la 20:00, la Kanal D, se poate declara un adevărat Supraviețuitor, acesta a trecut prin momente de cumpăna de-a lungul vieții. Nici doctorii nu ii dădeau șanse la viață, însă soarta i-a pregătit alte surprize.

„Când mama era însărcinată cu mine, la 3 luni, i s-a spus că nu voi ieși viu... A fost o sarcină toxică. Doctorii i-au spus că nu voi supraviețui, că probabil va avorta la cinci luni. Însă a reușit să ducă sarcina la termen, chiar și așa, doctorii i-au spus că voi fi o legumă toată viață”, povestea emoționat Lucian Barbu, înainte de a pleca la „Survivor România”.

„Mi-a spus să îmi țin monstrul lăuntricîn frâu"

Conștient de calitățile sale, un atuu în această competiție fiind faptul că este profesor de înot, Războinicul Lucian Barbu a fost motivat de mama sa pentru a se înscrie la castingul „Survivor România”.

„Sunt ambițios, chiar dacă nu am o genă foarte bună pentru sport. Am fost un copil slăbuț, bolnăvicios, dar am devenit bun cu multă voință și muncă. Mama a fost cea care mi-a spus de casting, deși mă tachina că nu pot trece de preselecții. M-am ambiționat. Mi-a spus să fiu eu, să îmi țin „monstrul lăuntric” în frâu”,a povestit războinicul Lucian.

