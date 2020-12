Lucian Ionescu avea un copil legitim cu o vedetă de la noi. Văduva lui a dezvăluit tot!

„Au un fiu, pe Matei, care înseamnă dar de la Dumnezeu”. Cine este mama băiețelului lui Lucian Ionescu?

Jeanine Ionescu a fost alături de celebrul impresar, Lucian Ionescu, timp de 33 de ani și ar mai fi fost încă mulți de acum înainte dacă virusul COVID-19 nu i-ar fi răpus soțul. Jeanine a fost și ea internată la Spitalul Victor Babeș din Capitală, tot din cauza infecției cu noul coronavirus.

Îndurerată, aceasta nu-și explică cum au putut intra în contact cu virusul ucigaș , iar vestea morții celebrului impresar pur și simplu a devastat-o: „Pe 26 decembrie am primit un telefon, era un cadru medical de la Spitalul ”Cantacuzino”, mă anunța că nu s-a mai putut face nimic, că inima lui Lucian s-a oprit. Avea 62 de ani. El se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, cântărea 140 de kg, era supraponderal, și suferea de diabet. Purta mască cu filtru peste tot, nu știu de unde am luat amândoi boala asta păcătoasă.”

De asemenea, Jasmine recunoaște că a trecut și ea prin clipe groaznice cauzate de coronavirus și a trebuit să se interneze în spital pentru a primi îngrijiri de specialitate.

„Mi-a fost tare rău, vreo patru zile am avut nevoie de tratamente și de oxigen. Eram într-o stare atât de rea încât dacă cineva ar fi îndrăznit să-mi ia masca de oxigen de pe față l-aș fi împușcat, atât de mare era disperarea de a avea aer! Am avut febră, în jur de 39, nu mai aveam gust, miros! Eu nu prea credeam în acest coronavirus, sinceră să fiu, nu credeam că este atât de grav. Nu știu de unde ne-am îmbolnăvit, de la cine am luat. Noi am fost și la munte, și la televiziune, dar nu pot da vina pe nimeni, am fost în multe locuri”, mai adaugă ea.

Impresarul avea un fiu cu Monica Andrei, ex-Candy[Sursa foto: Facebook]

Jeanine Ionescu a dezvăluit tot după moartea lui Lucian Ionescu

Jeanine Ionescu și-a iubit soțul cu o pasiune parcă desprinsă dintr-un basm, o pasiune care a facut-o să închidă ochii și la relația extraconjugală a lui Lucian cu fosta solistă a tupei Candy, Monica Andrei .

„Lucian și Monica au un fiu, pe Matei, care înseamnă dar de la Dumnezeu, îl iubesc ca pe copilul meu, l-am crescut. Cu Monica am făcut pace de mult timp, este un om tare bun, stă acasă cu ceilalți copii ai mei, până mă externez. Pavel Ioan Matei este un copil cuminte, frumos, pasionat de calculatoare. Dormea la spatele tatălui lui, așa mult drag avea de Lucian, se rugau amândoi seara. Eu și Lucian avem patru copii, Mihnea, Marie Jeanne, Alexandra, Anne Marie. El mai are un copil, Ioana, din prima căsnicie. Lucian a fost un tată adorabil, care și-a învățat copiii să fie corecți și buni! Dar Lucian îl considera copilul lui și pe tenorul Bogdan Mihai, era tatăl lui spiritual ”, a spus Jeanine Ionescu.

Ce mesaj a transmis Monica Andrei, solista de la Candy

Cu câteva zile înainte ca Lucian Ionescu să se stingă din viață, Monica Andrei, femeia care i-a dăruit lui un băiețel, a scris un mesaj emoționat pe conturile sale sociale, unde-i îndemna pe internauți să se roage pentru sănătatea impresarului.

„Vă mulțumim că vă rugați pentru Lucian Ionescu și mulțumim medicilor extraordinari care se ocupa acum de el! Vă rog nu încetați să vă rugați, pentru că rugăciunile fac minuni! E un om credincios, un om care îl iubește pe Bunul Dumnezeu cu toată ființa lui, un om care luptă acum pentru viața sa, un om care a ajutat mulți oameni să se îndrepte spre credință, un om care are încă foarte multe de spus. Vă rog nu încetați să vă rugați, rugăciunile fac minuni și, acum, de Crăciun, nu încetăm să sperăm că asta va fi minunea lui Dumnezeu pentru un suflet iubitor care, cu siguranță, îi va dedica tot restul vieții Tatălui Ceresc, ca mărturisitor al minunii! Rugăciune, rugăciune, rugăciune! Amin”, a postat pe conturile de socializare.

Acesta era o fire foarte credincioasă [Sursa foto: Facebook]

Când va fi înmormântat

Fostul impresar al vedetelor, Lucian Ionescu, urmează să fie înmormântat pe 30 sau pe 31 decembrie, în funcție de cum se va rezolva problema actelor. Soția acestuia va fi externată din spital pe 29 decembrie și se va ocupa de funeralii.

„Trupul lui Lucian este depus la morga spitalului ”Cantacuzino”, îl voi îmbrățișa cu dor, a fost un om foarte credincios, ne învăța pe toți să spunem rugăciuni. El se ruga la Fecioara Maria. A plecat la Ceruri pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, zi de mare sărbătoare, Soborul Maicii Domnului, Maica Mântuitorului Iisus Hristos, când se deschid cerurile. A fost creștin ortodox, iubitor al ortodoxiei. Nu l-am visat, dar simt că, de acolo, de unde este, îmi dă putere să mă ocup de tot. Înmormântarea va avea loc miercuri sau joi, voi anunța din timp, ca să vină cine dorește să-i pună o floare și o lumânare”, povestește Jasmine Ionescu.

