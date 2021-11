Lucian Viziru i-a dat inelul soției după 11 ani de căsătorie. Ema a fost prima iubire a actorului

In articol:

Lucian Viziru și fiul lui s-au întors în România, după 4 ani de când nu au mai venit în țară. Vizita celor doi nu a fost una întâmplătoare, căci actorul nu a mai putut rezista fără soție și a decis că este timpul să îi facă o surpriză.

Lucian Viziru i-a dat inelul de logodnă soției lui după 11 ani de mariaj

Lucian Viziru și soția lui sunt stabiliți de ani buni în Germania, acolo unde au decis să își construiască o nouă viață. Recent, însă, partenera actorului a acceptat un loc de muncă în țara noastră, motiv pentru care a fost nevoită să se mute temporar aici, fără familie. Dorul și distanța l-au făcut pe Lucian să se gândească la o surpriză, așa că i-a făcut o vizită neașteptată mamei copilului său și a aterizat în România. Cu această ocazie, fratele lui Augustin Viziru i-a oferit și inelul de logodnă Emei, la 11 ani de când și-au spus marele "DA".

Cei doi au de departe o poveste de dragoste impresionantă, pentru că cea care îi este parteneră lui Lucian de 11 ani i-a fost și colegă de liceu, dar și prima iubire: "Eu îmi aduc atât aminte, eu stăteam cu capul în poala ei și am văzut la un moment dat o stea căzătoare. Am zis: 'Ce dorință să îmi pun? Vreau ca cea de lângă mine să fie nevasta mea.' Nu s-a întâmplat atunci, în liceu, s-a întâmplat cu 17 ani mai târziu, în același loc. Pur și simplu, nu știu ce m-a apucat și am simțit că trebuie să o cer de soție. Dar, din păcate, fără inel, motiv pentru care i l-am oferit abia acum 3 zile.", a declarat Lucian Viziru la "Teo Show", rememorând un moment din adolescență, când a realizat că își dorea ca Ema să îi fie soție.

Lucian Viziru își dorește să se întoarcă în România

Fratele lui Augustin Viziru a recunoscut că intenționează să se întoarcă în România, mai ales acum, că soția sa lucrează aici. Mai mult, actorul deja se gândește dacă să își reia cariera în televiziune sau nu: "Ema stă într-un apartament închiriat, deci avem unde să stăm, dar deocamdată eu trebuie să îmi termin socotelile acolo, în Germania, cât mai repede cu putință și să văd ce fac aici.

În primul rând, o să fac, mai mult ca sigur, tenis, iar în rest, deși am spus-o pe net de mai multe ori, nu se știe niciodată dacă o să mai revin în televiziune.", a mai spus Lucian Viziru, în cadrul emisiunii amintite.