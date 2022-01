Lucian Viziru se confruntă cu probleme de sănătate! Actorul a ajuns de urgență la Terapie Intensivă. Care este starea lui acum

In articol:

Lucian Viziru a trecut prin clipe foarte grele, înainte de Revelion. Actorul a ajuns de urgență pe patul de spital, la Terapie Intensivă în prima zi în care a ajuns în unitatea medicală, din cauza unor probleme grave de sănătate. Fratele lui Augustin Viziru este internat la spital de patru zile, cu suspiciune de infarct.

Acesta a postat un vlog, pe contul lui de YouTube, unde se poate vedea clar că se află pe patul de spital, cu perfuziile puse și într-o stare nu tocmai bună.

Lucian Viziru a mărturisit că noaptea dintre ani a petrecut-o pe patul de spital, acolo unde medicii îl țin sub supraveghere. Artistul a povestit că a fost înțepat de 40 de ori și că ține regim acum, mâncând totul fără sare. Acesta le-a arătat oamenilor ce-l urmăresc ce meniu are la Spitalul Floreasca, acolo unde este internat. Soția lui, Ema, i-a adus mîncare de acasă, bineînțeles tot de regim.

Lucian Viziru, mărturisiri de pe patul de spital

„ Eu sunt în momentul ăsta în spital. Sunt aici de pe 31 decembrie 2021. Revelionul l-am făcut aici. Da, sunt un norocos. Inițial s-a crezut că am făcut infarct. Am avut dureri mari în capul pieptului. Durerea se ducea jos spre brațul stâng. La prima analiză în ceea ce privește inima mi-au ieșit negative.

A doua zi, enzimele astea au ieșit pozitive. Am avut din nou suspiciunea la povestea asta cu infarctul. Astăzi am fost mutat din salonul de Terapie Intensivă înapoi în salonul ăsta, unde am ajuns în prima zi. Sper să reușesc să plec mâine acasă. E bine în Spitalul Floreasca. M-au tratat frumos. Ieri și alaltăieri nu am avut voie să mă mișc din pat”, a dezvăluit Lucian Viziru, în ultimul vlog postat pe YouTube.

