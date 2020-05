Lucrezia, femeia care l-a fascinat pe Lorenzo Magnificul

In articol:

Alessandra Mastronardi, actrita care o interpreteaza pe Lucrezia Donati in serialul "Familia Medici: Conducatorii Florentei", si-a facut debutul pe scena la varsta de 12 ani si de atunci a ramas in lumina reflectoarelor.

Lucrezia din Familia Medici: Conducatorii Florentei, femeia care l-a fascinat pe Lorenzo Magnificul

In impresionanta fresca sociala a Florentei secolului al XV-lea, actrita a intrat in rolul unei femei prinse intre datorie si iubire. Frumoasa actrita a relatat intr-un interviu acordat presei italiene ca personajul pe care il interpreteaza a fost sprijinul de care avea nevoie Lorenzo de Medici pentru a ramane in istorie.

„Lucrezia a fost iubita de cel mai puternic barbat din Florența, dar pentru ea acesta a fost doar <Lorenzo>. Ea este cea care a vazut talentul acestuia inaintea celorlalți, ea a dedus ca intr-o buna zi va deveni cineva. A fost iubita si muza lui si astazi intreaga lume isi aminteste de el si este, in parte, si datorita ei", a declarat Alessandra Mastronardi.

Frumoasa actrita a cunoscut faima internationala cu aparitia din "To Rome with Love" regizat de Woody Allen, pentru care a fost premiata cu trofeul Kineo - Diamonds in cinema, la Festivalul de Film de la Venetia. Absolventa a Facultatii de Litere, Alessandra Mastronadi este una dintre cele mai solicitate actrite atat pentru filme si seriale cat si pentru aparitii in reclame sau clipuri ale unor artisti cellebri italieni, precum clipul lui Le Mani "Fai Bene Come Stai" sau in cel al lui Mattia Branciamore, "La Notte Sul Tetto".

