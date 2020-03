Orice zodie are un mic secret, o particularitate fata de celelalte semne zodiacale.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Berbecul este primul semn al zodiacului. Nativii zodiei sunt recunoscuti ca fiind neinfricati si cu o mare doza de incredere in sine. Berbecii mai sunt recunoscuti si pentru dorinta innascuta de a “merge pana la capat”. Pentru ei nu exista jumatati de masura. Indiferent daca este vorba despre activitate fizica, un proiect dificil la serviciu sau invatarea unui lucru nou, nativii zodiei se vor dedica intru totul noii provocari.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Dincolo de incapatanarea si dependenta de partener, mai exista o calitate definitorie pentru cel mai frumos semn zodiacal: dragostea pentru lucrurile frumoase. Nativii zodiei adora sa mearga la shopping si se ghideaza dupa deviza “mai putin, dar de calitate”. Taurii vor fi intotdeauna atrasi de lucrurile bine facute.

Gemeni (21 mai -20 iunie)

Gemenii sunt sociabili si populari si au o personalitate care se poate schimba foarte usor. Insa, in ciuda tendintei de a schimba tot timpul, Gemenii vor sti intotdeauna daca incerci sa ascunzi ceva de ei. Semnul lor zodiacal este guvernat de Mercur, simbolul comunicarii. In plus, sunt dotati cu simtul de a recunoaste imediat orice situatie dubioasa.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Nativii zodiei sunt ghidati de emotii si instinct si le este greu sa se deschida in fata altor persoane. Insa imediat ce se obisnuiesc cu o anumita persoana, devin prieteni loiali si buni sfatuitori. Si asta e mare lucru in ziua de azi!

