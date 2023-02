Lucrurile ce au marcat-o pe Adina Buzatu. Stilista nu s-a lăsat înfrântă și a trecut prin toate cu capul sus: „Nu mi-am pierdut niciodată speranța”

In articol:

Adina Buzatu este una dintre cele mai de succes femei din țara noastră. Creațiile sale sunt foarte apreciate și căutate în rândul vedetelor. Stilista își iubește foarte mult meseria și petrece foarte mult timp dedicându-se acesteia, iar afacerea sa merge foarte bine.

Recent, aceasta a vorbit despre lucrurile care i-au marcat viața și cum a trecut peste ele.

Citește și: Adina Buzatu a spus tot! Cine sunt personalitățile din showbiz care au datorii la ea și ce vedete a refuzat să le îmbrace: „Primesc și câte 10 mesaje pe zi”

Momentele ce au marcat-o pe Adina Buzatu

Adina Buzatu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Theo Rose, prima reacție după ce iubitul ei a mărturisit că nu vrea să o ia de soție: ”Nu vreau să-l sperii”- kanald.ro

Citeste si: Un clip în care un bărbat a aflat sexul copilului său, vizionat de peste 39 de milioane de ori. Gesturile viitorului tătic- stirileprotv.ro

Chiar dacă acum Adina Buzatu are o afacere de succes și o viață pe care mulți probabil că și-ar dori-o, lucrurile nu au fost întotdeauna așa. Stilista a trecut prin multe momente grele care și-au pus într-un mod sau altul amprenta asupra vieții sale.

Printre acestea se numără despărțirea de tatăl fiicei ei, creșterea de una singură a fetiței sale, pierderea afacerii la care muncise foarte mult, dar și o mulțime de diagnostice puse de medici. Vedeta a trecut peste toate cu capul sus, cu bucurie și energie pozitivă, iar acum mărturisește că își amintește doar de drumul pe care l-a parcurs și că niciodată nu și-a pierdut speranța.

„ Am avut mai multe. Despărțirea de tatăl fetiței mele, Sara cu toate fricile aferente pe care le simte o mama foarte tânără, singură, cu un copil mic de mână. Pierderea afacerii la care muncisem din greu și a întregului capital care ne-ar fi putut asigura mie și fiicei mele ziua de mâine. Mai multe diagnostice șocante în concomitent, urmate apoi, la ani distanță, de o situație similară. Să continui? Ideea e că, uitându-mă în urmă, nu îmi amintesc obstacolele, ci soluțiile, drumul pe care l-am parcurs cu capul sus, cu bucurie și energie pozitivă, întotdeauna spre mai bine. Nu mi-am pierdut niciodată speranța, nici zâmbetul și nici bucuria de a trăi. Mă bucur în fiecare zi și mulțumesc pentru tot ce am primit, de la sănătate, la Sara, la toți oamenii dragi din jurul meu, până la cele mai mici lucruri, aparent insignifiante, dar pe care nu am uitat nicio secundă să le apreciez ”, a declarat creatoarea de modă, potrivit Fanatik.

Citește și: Adina Buzatu, dezvăluiri fără perdea: „Cred că aș mai face un copil, doi”. Vedeta a spus totul în podcastul „Roxana te dezbracă de secrete”

Citeste si: „O să încerc să nu plâng.” Gina Pistol a spus adio televiziunii. Motivul pentru care a luat această decizie- kfetele.ro

Citeste si: O tânără de 22 de ani și-a ucis „cea mai bună prietenă” după ce un fals milionar i-a promis 9 milioane de dolari- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am fost dezamăgită!” Irina Nicolae rupe tăcerea și tranșează scandalul cu fostele sale colege. Artista a recunoscut de ce a părăsit trupa A.S.I.A- radioimpuls.ro

Ce meserie se aștepta toată lumea să aibă vedeta

Cum mama și bunica ei au fost profesoare de matematică, atât ea cât și alte persoane credeau că Adina Buzatu va urma tradiția familiei și va deveni și ea la rândul ei cadru didactic. Femeia de afaceri a dezvăluit că i-ar fi plăcut să cânte la pian sau să danseze, dar și că admira foarte mult sportivii care practicau dansuri de societate.

„ (n.r. Credeam că voi fi) Profesor de matematică la fel ca mama și bunica sau avocat. De fapt nu știu cât visam la asta, provin dintr-o familie de profesori și cumva toată lumea se aștepta să urmez tradiția. Mi-ar fi plăcut să cânt la pian sau să dansez, admiram sportivii practicanți de dans de societate ”, a mai adăugat designer-ul.