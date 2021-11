Lucrurile se complică pentru Carmen de la Sălciua! Iubitul artistei și soția vor ajunge la Tribunal: „O să ne vedem în instanță”

In articol:

Scandalul dintre Marian Corcheș și soția lui, Bianca, este departe de a ajunge la final. Soția bărbatului a declarat pentru un post de televiziune că cei doi nu vor mai divorța la notar, așa cum au stabilit inițial.

Bianca Corcheș a dezvăluit că soțul ei a anunțat-o că se vor vedea în instanță, semn că discuțiile despre un divorț pe cale amiabilă, la notar, sunt de mult apuse. Se pare că bărbatul nu a fost de acord cu cerințele femeii pentur acest divorț, mai exact o sumă de 50.000 de euro și unele dintre bunurile pentru acre ar fi muncit de-a lungul căsniciei.

„Dacă și-ar fi dorit atât de mult să divorțeze, cred că ar fi terminat și nu mă târâia prin tribunale. Eu i-am spus exact cerințele mele și ce mi-am dorit, ceea ce era și normal să se întâmple și să-mi dea cum am spus. Nu a vrut acest lucru, a spus că o să ne vedem în instanță și ce decide instanța aia îmi va da. Până atunci, nimic”, a declarat Bianca Corcheș, la un o emisiune televizată.

Soția lui Marian Corcheș [Sursa foto: Instagram]

Bianca Corcheș nu crede în relația soțului ei cu Carmen de la Sălciua: „Mi-a spus că a vrut să-mi dea lovitura”

Carmen de la Sălciua și noul ei iubit se afișează tot mai des pe rețelele de socializare și vorbesc deschis despre un viitor împreună. Pe de altă parte, soția bărbatului susține că planul lui Marian este altul. Ea a mărturisit că soțul ei vrea să se răzbune pe ea, chiar dacă ea nu i-ar fi greșit în timpul căsniciei.

„Nu are nicio dovadă că eu am călcat strâmb. El își dorește divorțul ca să fie cu Carmen. Oricum e liber și își trăiește așa – zisa iubire. Eu nu cred în această poveste de dragoste. El mi-a spus că a vrut să-mi dea lovitura asta pentru a simți și eu ceea ce a simțit și el în acel moment în care eu am ieșit la o cafea cu un băiat, când mi-a scris alt băiat pe facebook, să simt și eu durerea. Nu cred în iubirea lor, clar nu cred”, a mai spus Bianca Corcheș, în cadrul aceleași emisiuni.