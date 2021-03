Ludovic Orban a vorbit aseară, la „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre încercările de-a lungul vieții și sprijinul necondiționat primit de la mamă și soție: „Nu am fost un răsfățat al sorții!”

Fostul Premier al României a vorbit deschis atât despre viața personală, trăiri și întâmplări care i-au marcat existența, cât și despre viața politică și încercările profesionale de-a lungul vastei cariere.

Discret în ceea ce privește viața personală, Ludovic Orban a vorbit în cadrul interviului maraton de aseară, de la Kanal D, despre soția să și sprijinul total pe care i l-a oferit această, chiar și în cele mai dificile momente.

“Un lucru evident nu trebuie repetat de foarte multe ori. Suntem de o lungă perioda împreună; până să luăm decizia de a ne căsători, am stat împreună mai mult de 6 ani. Nu vorbesc prea des despre soția mea pentru că nu și-a dorit niciodată publicitate, a preferat să nu fie în atenția opiniei publice, este o persoană foarte discretă. Deși mă sprijină în cariera politică, de multe ori în momentele în care am avut nevoie de acest sprijin, a venit necondotionat și imediat, chiar dacă viața politică – așa cum am considerat eu că trebuie făcută politica – a dus la multe sacrificii pe care le-a făcut soția mea, pentru care îi mulțumesc. A fost alături de mine și în cele mai grele momente, pentru că în viață nu ai numai succese… A reprezentat cel mai puternic sprijin pe care l-am avut” , a spus Ludovic Orban.

În ediția de aseară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai” politicianul a vorbit despre anii copilăriei și a conturat portretul mamei sale, mărturisind totodată că aceasta este cel mai mare susținător al său.

Citeste si: Noi restricţii la nivel naţional în weekend. Joi se decide dacă magazinele vor fi închise la 16.00, iar circulaţia restricţionata după 20.00- bzi.ro

“Mama a avut grijă de noi, de multe ori în cele mai mici detalii. Grija asta se manifesta prin foarte multe… Mi-a oferit de multe ori sporul de voință de care aveam nevoie; au fost momente în liceu, în facultate, când voința mamei și faptul că a pus permanent presiune pe mine m-au făcut să trec de momente de cumpăna, critice. Chiar educația pe care am primit-o de la mama mă marchează și m-a făcut așa cum sunt; să prețuiesc fiecare lucru pe care îl câștig, oricât de mic. Nu am fost un răsfățat al sorții, nici eu, nici Leonard, prima pereche de blugi ne-am cumpărat-o târziu de tot, prima dată când ne-am dus în vacanță singuri a trebuit să muncim pe perioada verii o luna că să putem merge…”, a povestit politicianul.

Ludovic Orban a mărturisit aseară, că și-ar fi dorit o carieră în muzică, mărturisind că a impletitit, pentru o perioadă, pasiunea pentru muzică cu studiul, însă a renunțat subit la a îmbrățișa această cale.

“ Nu am avut o aplecare spre muzică, am luat decizia să învăț să cânt la chitară. (…) La liceul sportiv, în clasele V-VIII, profesorul Sebesan, care era și de muzică, și de sport, m-a îndrumat spre carieră asta muzicală… N-am învățat decât la Școală Populară de Artă, însă nu prea mi-a plăcut pentru că aveam un profesor care îmi dădea cu o nuielușa peste degete atunci când greșeam acordul, și nu am stat foarte mult acolo. După aceea am devenit autodidact”, a mai povestit Ludovic Orban.