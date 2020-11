Ludovic Orban, anunț de ultimă oră despre carantinarea totală a României din decembrie: ”Trebuie să înțeleagă oamenii...”

Ludovic Orban [Sursa foto: Facebook]

Premierul României, Ludovic Orban, a oferit declarații importante într-o conferință de presă, despre carantinarea totală a țării. Orban a vorbit, marți, despre faptul că România nu va intra în carantină, pe măsură ce cazurile de îmbolnăvire nu vor mai crește.

„În măsura în care lucrurile rămân sub control, în măsura în care numărul de infectări nu va crește nu va fi necesară o astfel de măsură. Știți foarte bine că noi am spus foarte clar că nu ne dorim să impunem măsuri de restricții. Am ajuns în situația de a impune măsuri, în care, de fapt, vrem să protejăm sănătatea urmărind nivelul de infectare, rata de răspândire a virusului pentru a salva sănătatea oamenilor”, a explicat premierul României.

Ludovic Orban, despre Sărbătorile de iarnă

Ludovic Orban a precizat și faptul că își dorește să ne petrecem Crăciunul liniștiți, însă totul depinde doar de populație: „Eu îmi doresc să ajungem la 0 infectări, eu îmi doresc să petrecem Crăciunul liniștiți dar depinde de fiecare dintre noi. Dacă avem grijă de noi și de ceilalți vom ajunge mai repede la normalitate”.

De altfel, Guvernul va lua măsurile necesare pentru a crește capacitatea de luptă împotriva pandemiei, a adăugat premierul României.

„De fiecare dată spun acest lucru, ar fi mult mai simplu să respectăm regulile, să nu ajungem în situația de a pune presiune atât de mare pe personalul medical din secțiile de terapie intensivă.Cred că oricine ar vedea o secție de Terapie Intensivă și-ar pune mască și noaptea.Trebuie să înțeleagă oamenii că protejarea este mult mai ușoară, decât să ajungi să te îmbolnăvești”,a conchis Ludovic Orban.