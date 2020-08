In articol:

Ludovic Orban a fost luni seara invitat la Digi24, unde a vorbit despre problemele economice cu care se confruntă România, dar şi despre posibila redeschidere a restaurantelor.

Săptămâna aceasta se va lua decizia definitivă

Orban a explicat că în această săptămână se va lua o decizie referitoare la deschiderea restaurantelor, a sălilor de spectacol, teatre și cinemtografe, dar în anumite condiții.

"Vom discuta in aceasta saptamana si as vrea sa luam si o decizie. Mai ales ca sezonul estival este pe sfarsite si majoritatea operatorilor nu vor mai putea servi masa pe terasa, din cauza temperaturilor. De asemenea, am vrea si reluarea activitatii culturale, teatre si cinematografe, cu un set de conditii, portul mastii, dezinfectare, cu siguranta si cu numar redus de participanti.

Cel mai probabil ar putea de la 1 septembrie, in anumite conditii. La salile de spectacol ar trebui sa ai cate un scaun liber in jur, deci ar fi o capacitate undeva la 20%. Deocamdata e complicat la sport, nu s-au reluat nicaieri meciurile cu public. Cei care vin primii la meci sunt galeriile, care sunt greu de controlat, au un soi de unitate a lor, e foarte greu sa impui respectarea regulilor in galerie. E si greu sa stai in galerie, sa canti, cu masca la gura.

Cred ca entuziasmul sefului DSP Arad a fost influentat de promovarea echipei UTA in prima liga. Este un punct de vedere exprimat, dar o decizie in acest sens s-ar lua in urma unei analize epidemiologice.

La nivel teritorial au o oarecare libertate, dar nu pot interpreta regulile chiar cum vor si, oricum, se poate corecta. In ce priveste meciurile pe stadion, nu se poate decide descentralizat. Daca scade numarul de infectari intr-o localitate, sa nu fie nici un caz, se poate, totusi.", a spus luni prim ministrul, la Digi24.