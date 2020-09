In articol:

Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a declarat faptul că putem uita de starea de urgență, pentru că nu va mai fi cazul să se mai impună această situație. Românii nu vor mai fi nevoiți să rămână în casă, ca în primele luni ale pandemiei de coronavirus. În plus, el a mai adăugat faptul că situația este sub control în momentul de față.

Ludovic Orban, detalii despre starea de urgență

Ludovi Orban a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre starea de urgență. Chiar dacă, la momentul actual, în România sunt zilnic peste 1.000 de cazuri de infectări cu virusul provenit din China, premierul a vorbit despre faptul că nu se mai luat în calcul starea de urgență. De asemenea, premierul a mai speficicat faptul că s-a limitat răspândirea virusului.

"Nu există un astfel de scenariu. După cum vedeți, de cinci săptămâni am oprit creșterea numărului de infectări, ba chiar am avut două săptămâni o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de cazuri. Sigur, descreşterea nu e aşa cum ne-am dori-o, dar situaţia este sub control, am limitat răspândirea virusului, capacitatea de tratare nu este depăşită, toate structurile sistemului de sănătate au posibilitatea şi fac faţă la situaţia în care ne găsim”, a spus Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban

În plus, premierul a mai anunțat, joi, în cadrul unei ședințe de guvern, că luni, 14 septembrie, va fi prelungită starea de alertă.