Ludovic Orban, dezamăgit de anumiți colegi din PNL: ”Nu e normal ca pe paginile unor colegi să fiu atacat mai des decât pe cele ale PSD”

Ludovic Orban a declarat, duminică, la Călărași, că pe anumite pagini de Facebook ale unor colegi liberali apar tot felul de atacuri la adresa lui, fapt ce nu i se pare deloc normal. Președintele PNL a precizat că pe conturile de socializare ale unor colegi este mult mai criticat decât pe cele ale PSD-ului.

„ Sunt un democrat convins. Pentru mine, unitatea PNL este fundamentală, unitatea este baza pe care putem construi performanţă. Mulţi dintre cei care mă susţin m-au certat. De ce i-ai mai dat lui cutare o şansă, de ce nu l-ai dat afară pe ăla? De ce, după ce a încercat să-ţi organizeze congres să te schimbe din funcţie, tu te-ai purtat cu el ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ş.a.m.d. Pentru că menţinerea unităţii partidului presupune anumite decizii care nu sunt neapărat logice sau ţin de fidelitate. Ţin de un anumit concept.

De multe ori, am întors şi celălalt obraz atunci când mi s-a dat o palmă sau altceva în obraz. Nu mă voi dezbăra de acest bun obicei care pleacă din învăţămintele creştine, dar cu o diferenţă, nu îi voi mai ierta pe cei care fac rău PNL. Pentru că nu mi se pare normal ca pe anumite conturi şi pagini de Facebook ale unor colegi care spun că sunt liberali, eu să fiu atacat mai des decât pe o pagină de Facebook a PSD”, transmis Ludovic Orban, la şedinţa Colegiului Director Judeţean (CDJ) PNL Călăraşi.

Ludovic Orban, despre campania lui pentru președinția partidului

„ Nu are nicio legătură cu modul în care m-am comportat eu şi susţinătorii mei. Campania mi-am dus-o echilibrat, constructiv, cu mesaje pozitive. De fiecare dată când am fost confruntat cu atacuri, am preferat să nu răspund. Rareori s-a întâmplat să spun ceva critic despre un coleg de-al meu. Eu sunt omul care a apărat oamenii în cele mai dificile situaţii.

Flutur era masacrat pe toată media naţională şi cu toate astea eu i-am luat apărarea, m-am dus alături de el în Suceava, l-am reîntărit, am susţinut proiecte prin care, practic, el a fost ajutat în competiţia electorală din Suceava şi a reuşit să recâştige preşedinţia Consiliului Judeţean. Sigur că m-aş fi bucurat dacă ar fi câştigat şi alegerile parlamentare, numai că alegerile parlamentare se pare că nu au mai reprezentat o prioritate, pentru că, pentru prima oară în Suceava, noi am luat sub media partidului. Unitatea partidului este fundamentală, am fost, sunt şi voi fi un garant al unităţii partidului”, a mai spus liderul liberal.