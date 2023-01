Lui Răzvan Simion și lui Dani Oțil nu le-a venit să creadă! Surpriza de care au avut parte chiar în direct, în emisiune

In articol:

Toată lumea știe cine sunt Răzvan Simion și Dani Oțil. Publicul este fermecat de chimia pe care cei doi o au în fața camerelor, dar acest lucru este datorat și faptului că sunt prieteni de ani de zile și au trecut prin foarte multe împreună.

Chiar dacă sunt prezentatorii unui cunoscut matinal de foarte mulți ani și sunt obișnuiți deja cu tot ce se întâmplă în timpul filmărilor, de această dată lucrurile au stat diferit. Un telefon pe care l-au dat în timpul emisiunii i-a luat total prin surprindere pe cei doi.

Apelul care i-a surprins pe Răzvan Simion și pe Dani Oțil

Unul dintre momentele cele mai așteptate și plăcute din cadrul emisiunii este cel în care cei doi prezentatori îi sună în direct pe telespectatorii a căror zi de naștere se apropie. Într-una dintre edițiile recente, chiar ei au fost cei care au avut parte de o surpriză neașteptată atunci când au aflat că persoana cu care vorbeau era, de fapt, una dintre colegele lor de grădiniță.

„Ne cunoaștem! Am fost împreună la grădiniță. Eu am fost cu voi doar în grupa I, apoi am rămas repetentă și am luat-o de la capăt. Am lucrat în sistemul bancar, iar acum sunt la bugetari”, a spus Claudia, fosta colegă lui Răzvan și Dani, în emisiune.

Răzvan Simion și Dani Oțil au locuit o perioadă împreună

Cei doi prezentatori au locuit o bună perioadă împreună, deoarece aceștia nu erau atât de cunoscuți precum sunt în ziua de astăzi, nu aveau așa de mulți bani și nu știau să gătească. Acesta a mai spus că erau atât de săraci, încât prietenul său purta un trening rupt în genunchi.

„Stau și mă gândesc cat de greu este să stai în casa cu Răzvan. Am stat în casă cu el când purta un trening rupt în genunchi. Găteam o dată pe săptămâna. Eu știam doar fasole, el doar varză. Dacă Răzvan ar fi avut mintea de acum pentru vremea când bunica să îi dădea paneuțul prin gard”, a zis Dani Oțil.