Luis Gabriel va deveni tată! Iubita manelistului este însărcinată: „Suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ!”

Luis Gabriel și Haziran sunt în culmea fericirii! Iubita manelistului este însărcinată în 6 săpătmâni și a dat vestea cea mare în urmă cu puțin timp. Vedeta a postat o fotografie pe pagina ei de Instagram, în care apare ecografia sarcinii. Cântăreața a dezvăluit că este cea mai frumoasă veste pe care a primit-o vreodată și este foarte entuziasmată să devină mamă.

„Baby loading.. ❤️👶🏼 6 weeks 🙏 Suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ! Cea mai frumoasă veste pe care am primit-o!”, a scris Haziran în descrierea fotografiei.

Fanii au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, acolo unde i-au felicitat pe viitorii părinți. „Deci încă nu pot să cred sarcină ușoară hazi”, „Felicitări! Sarcina ușoară!”, „Ma bucur mult pentru voi! Sarcina ușoară”, „Felicitări! Sarcina ușoară și un bebe sănătos!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Luis Gabriel a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Haziran

Luis Gabriel și Haziran formează un cuplu de un an de zile. În luna august a acestui an, celebrul manelist i-a făcut o surpriză de proporții iubitei sale, pe care a cerut-o în căsătorie pe scenă. Artistul a dezvăluit că Haziran este femeia pe care și-o dorește alături pentru tot restul vieții, motiv pentru care n-a stat pe gânduri cu privire la cererea în căsătorie.

„Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat. M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet", a mărturisit manelistul, pentru Cancan.ro.