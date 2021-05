Luis Lazarus, primele declarații după ce s-a zvonit că s-ar fi infectat cu COVID-19: ”Am avut un test pozitiv...”

In articol:

După ce s-a spus că omul de televiziune, Luis Lazarus, ar fi fost infectat cu coronavirus și internat la Spitalul Universitar din București, acesta a ținut să lămurească lucrurile. Realizatorul TV a mărturisit, pe contul lui de Facebook, că primul test i-a ieșit pozitiv, iar cel de-al doilea negativ. Totodată, Lazarus a spus că medicii îl vor externa în cursul zilei de luni.

„ Mă externez luni dimineață. Mi s-au prelevat alte probe pentru efectuarea testelor. Am avut un test COVID pozitiv și după două ore, un alt test negativ”, a mărturisit jurnalistul, într-un video postat pe Facebook.

„M-am încăpățânat să iau un tratament mai agresiv și mi-am blocat pofta de mâncare. Corpul nu a mai putut să lupte cu răceala și am decis să fac niște perfuzii”, a mai spus Luis Lazarus.

Luis Lazarus[Sursa foto: Captură Video]

Diana Șoșoacă a scris pe Facebook că Luis Lazarus nu are coornavirus, ci pneumonie: „Luis Lazarus nu are COVID! Le-ar plăcea ăstora să aibă! Are pneumonie! 5 teste negative COVID și ei tot covidat îl consideră. Deocamdată este mai bine să nu vorbească! Ia uite ce rezultate se primesc în spital la interval de 2 ore. Noaptea minții! M-a rugat să vă transmit aceste date”.

Luis Lazarus[Sursa foto: Captură Video]

Luis Lazarus, declarații controversate

La începutul pandemiei de coronavirus, Luis Lazarus declara în spațiul public că primul caz de COVID-19 din România nu a fost real. În ultimul timp, realizatorul TV a participat la numeroase proteste față de restricțiile impuse de autoritățile române în vreme de pandemie de COVID-19.

„ Se continuă psihoza coronavirus, desigur fără nicio logică! China anunța că a vindecat recent doi pacienți la 96 și respectiv 98 de ani! Numărul pacienților vindecați e mai mare decât al celor infectați! Au fost 95 de mii, din care s-au vindecat peste 51 de mii!!! Noi am avut pacienți care s-au vindecat fără să ia vreun medicament, cum spuneam, cu ciorbiță și fripturică! Primul caz nici nu a fost real! Practic italianul nu a îmbolnăvit pe nimeni, deși a călătorit cu avionul de două ori și s-a întâlnit cu multă lume in țară!!!”, spunea omul de televiziune, la

acea vreme.