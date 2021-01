Lumânarea cu aroma zonei intime a lui Gwyneth Paltrow era să producă o tragedie! „Totul era ca un iad”

In articol:

În timp ce marii artiști ai lumii își creează linii cosmetice sau parfumuri, semnate cu numele lor, renumita actriță Gwyneth Paltrow și-a făcut propria lumânare cu mirosul...zonei intime! Nu, nu este nicio glumă. La lansarea acesteia, oamenii s-au bătut să o cumpere, iar la scurt timp stocul fusese epuizat.

Chiar și actrița Gwyneth Paltrow se bucură de propriul produs, iar pentru că îi place atât de mult aroma pe care o emană lumânarea nu ezită niciodată să aprindă una, pentru ca toată casa să prindă mirosul parfumat. Însă, ultima oară era la un pas să producă o tragedie în locuința ei din Londra.

Lumânarea cu mirousul zonei intime a lui Gwyneth Paltrow era să producă o nenorocire

Gwyneth Paltrow și-a lansat lumânarea parfumată la începutul anului trecut și a fost extrem de bine primită de oamenii din întreaga lume. Lumânarea se numește „This smells like my vagina”,adică „Miroase la fel ca vaginul meu”. Costă nu mai puțin de 75 de dolar, iar la debutul pe piață a fost imediat epuizat stocul. Chiar și astăzi se mai vorbește despre produsul inovator pe care l-a inventat actrița, însă nu datorită mirosului controversat.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Jador și Cătălin Moroșanu au răbufnit la Survivor: „Ne batem noi doi” - bzi.ro

Așa arată lumânarea cu mirosul zonei intime a actriței [Sursa foto: Instagram]

Presa britanică a scris, cu puțin timp în urmă, că o clientă, care și-a dorit ca în casa ei să fie parfumul zonei intime a actriței, a fost la un pas de o tragedie de zile mari. Lumânarea a explodat și a produs un mic incediu în sufrageria acesteia.

„Totul era ca un iad. Am reusit s-o iau si s-o arunc afară. Mi-ar fi putut arde casa. La momentul respectiv a fost îngrozitor, dar acum e distractiv când ma gândesc ce a explodat în sufrageria mea",a Jody Thompson, femeia căreia i-a explodat lumânarea.

De asemenea, pe site-un unde se vinde lumânarea există un set de reguli care trebuie urmate pentru a nu avea surpize neplăcute.

Citeste si:Andreea Marin a spus care este mâncarea ei favorită! Este vorba despre o pizza care nu îngrașă

„Avertisment: Folosiți lumânarea doar când sunteți în aceeași cameră. Feriți-o de alte obiecte care iau foc. A se nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în preajma animalelor nesupravegheate. Așezați produsul pe o suprafață stabilă, rezistentă la căldură”,sunt câteva din informațiile expuse pe site.