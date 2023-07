“Lumea nu înțelegea că totul este o caterincă” Sânziana Buruiană pune piciorul în prag și le dă replica celor care i-au criticat nivelul de inteligență | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu. Sânziana Buruiană a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, menționând că nu s-a pus niciodată problema de divorț, dar că dorm în paturi diferite de când au apărut pe lume cele două fetițe ale lor.

Tot aceasta a povestit despre împăcarea cu Andreea Tonciu. Sânziana ne-a spus motivele certurilor din trecut, dar și cum au ajuns să fie din nou prietene.

Sânziana Buruiană, replică pentru răutăcioși

Sânziana Buruiană a povestit despre personajul haios pe care și-l crease în urmă cu câțiva ani, când făcea parte dintr-iun faimos show tv, împreună cu alte vedete. Lumea i-a subestimat inteligența, iar aceasta vine acum și le dă peste nas răutăcioșilor, spunând cum au stat lucrurile de fapt.

"Mă șoca că lumea nu înțelegea că totul este la caterincă. Își dădeau cu părerea că sunt nu știu cum. Ei ceea ce vedeau, credeau. Oamenii își făcuseră o părere deformată. În timp, mi-am remediat-o. De când le am pe fetițe, numai lucruri bune îmi scriu. La început puneam la suflet comentariile negative, dar după aceea știam cine sunt și ce pot. Eu îmi făcusem un personaj. Asta a fost la vremea respectivă, asta se și cerea. Fiecare devenea viral prin firea lui. Am preferat în loc de ceartă, mai bine să fiu drăguță și haioasă.", a declarat Sânziana Buruiană la “Bărbați vs Femei”.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Mărturisirile femeii care s-a culcat cu peste 300 de bărbați într-un an. Cum arată blonda Annie de pe OnlyFans| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Ce spune Sânziana Buruiană despre al treilea copil

Recent, în presa mondenă, au apărut o serie de zvonuri cu privire la faptul că Sânziana Buruiană ar aștepta al treilea copil sau că și-ar dori și un băiețel. Sinceră ca întotdeauna, diva a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit totul! Sânziana Buruiană nu este însărcinată și nici nu se gândește la cel de-al treilea copil. Frumoasa blondină nu se vede nici mamă de băiețel, iar fetițele sale îi ocupă categoric tot timpul.

"Nu aștept al treilea bebeluș, nu sunt însărcinată. Eu nu m-am gândit deloc la chestia asta pentru că eu sunt foarte prinsă cu tot felul de activități cu fetele mele. Nu poți să știi planurile lui Dumnezeu, ale mele erau să am un singur copil, dar dacă Dumnezeu a vrut doi, e foarte bine și eu sunt foarte fericită, dar eu nu am în plan al treilea copil și nu m-aș vedea mamă de băiețel. Nu sunt genul persoană care am făcut un copil ca să îmi iasă băiețel", a explicat Sânziana Buruiană, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: „Am avut cliente vechi care au plecat că nu au vrut să mă vadă așa, că sunt prea urâtă.” Ce sumă câștigă acum Dana Roba, după ce s-a întors la muncă- kfetele.ro

Citeste si: O femeie a fost executată în Singapore. Pentru ce a fost condamnată la moarte. ”O pedeapsă extrem de dură şi disproporţionată”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lewis Hamilton, disperat să scape de Shakira. Pilotul de Formula 1 nu o mai vrea pe cântăreață sub nici o formă în preajma lui- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!