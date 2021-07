Luminița Anghel a fost la un pas de moarte. "Mi-a salvat viața un doctor"

Luminița Anghel [Sursa foto: Instagram] 19:44, iul 14, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Invitată în cadrul unei emisiuni tv, vedeta a vorbit despre o perioadă de cumpănă din viața ei, când a fost la un pas de moarte. O afecțiune care părea minoră la început a condus la o problemă serioasă de sănătate, care i-a pus viața în pericol.

Citeste si: David Pușcaș, fiul adoptat al Luminiței Anghel, se plânge pe internet că artista nu-l mai ajută: „Nu am o familie căreia să-i pese”

Luminița Anghel, despre boala care a îngenuncheat-o

Deși prefera mereu să fie discretă și să nu atragă prea mult atenția presei, Luminița Anghel și-a făcut curaj și a vorbit despre o perioadă din viața ei pe care o vrea uitată.

Cântăreața a povestit cum, în urmă cu doi ani, din cauza unei afecțiuni la gambă, pe care a crezut-o banală, a ajuns de urgență pe mâna medicilor, în stare gravă: "O prietenă mi-a spus să mă duc la un control, că poate este un cheag de sânge. Eu am zis că nu se poate și am încercat să anihilez durerea cu tot felul de unguente pentru sportivi. Credeam că va trece. Dispărea, apărea… până într-o noapte, în decembrie 2019, când m-am trezit cu gamba umflată. Nu era vânătă, ci rozalie. Dar m-am trezit de durere din somn și m-am dus la baie și când m-am privit în oglindă… m-am speriat. Era uriaș piciorul. Durerea devenea din ce în ce mai intensă, nu puteam să întind piciorul, am așteptat să se facă lumină afară ca să o sun pe doamna doctor." , a povestit vedeta.

Citeste si: Alimentele „cancer pe pâine” ucid încet și sigur- bzi.ro

Luminița Anghel a fost diagnosticată cu o boală des întâlnită, dar care poate fi letală, dacă nu este tratată la timp: tromboză venoasă. Artista a apelat la ajutorul medicilor, pe care îi consideră și în ziua de azi niște îngeri salvatori, după ce au reușit să o pună pe picioare, cu ajutorul unui tratament corespunzător: "Mi-a salvat viața un alt doctor, recomandat de ea. Am spus că eu cred în îngeri păzitori. M-am dus la cabinet, am făcut un ecograf și asistenta mi-a dat o rețetă, deoarece doctorul nu se afla în clinică. Eu am vrut să plec și a apărut asistenta: 'Veniți, s-a întors domnul doctor'. Am făcut un tratament foarte agresiv cu injecții, compresii puternice, un ciorap special medical pe care l-am purtat. Pentru că domnul doctor știa că această problemă este letală.", a mai adăugat Luminița Anghel, în aceeași emisiune tv.

Luminița Anghel[Sursa foto: Instagram]

Cântăreața și-a pus viața în pericol

Deși specialiștii i-au recomandat vedetei să se interneze o perioadă în spital, pentru mai multe investigații și pentru a primi îngrijirile necesare, Luminița a refuzat acest lucru, pe motiv că are foarte multe evenimente de onorat, punându-și viața în pericol.

Citeste si: Luminița Anghel o face praf pe Laurette! Nu a cruțat-o în ciuda problemelor

Totodată, artista nu și-a putut lua gândul de la avertismentele medicilor, care i-au transmis că poate suferi de ceva mult mai grav decât tromboza venoasă: "Domnul doctor îmi spunea că una dintre cauze ar putea fi un cancer nedepistat în organism. Pentru că erau sărbătorile de iarnă, iar laboratoarele erau închise și nu puteam să fac aceste teste, ca să văd dacă e un cancer sau nu. Ăsta a fost un motiv pentru care eu am trecut prin sărbătorile de iarnă foarte tristă… pentru că mă gândeam… dacă pe 7 ianuarie o să aflu că am stabilit undeva un astfel de diagnostic.", a încheiat frumoasa vedetă.