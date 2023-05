Luna mai este despre acțiune și impulsivitate! Astrologii vin cu sfaturi pentru a nu intra în probleme perioada aceasta: "Încercați să evitați" | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, anunță că luna mai, luna Dragonului, element Foc Yang, începe pe data de 20 aprilie. Invitată în emisiunea WOWZodiac, prezentată de astrolog Ana-Maria Ticea, Anca Dimancea a menționat că Dragonul vine cu multă acțiune și impulsivitate și că lucrurile se vor îndrepta în această lună.

Tot aceasta a declarat că în luna mari este prezent și elementul Pământ, care ne aduce putere și prosperitate. Specialista a oferit detalii despre fiecare semn zodiacal, a specificat la ce anume trebuie să fim atenți, dar a prezentat și câteva remedii pe care le putem folosi pentru a ne proteja.

Cum va arăta luna mai din punct de vedere astrologic

Luna mai se arată cu noi provocări, dar mai multe detalii și explicații ni le-a oferit astrologul în zodiacul chinezesc Anca Dimancea. Luna mai este cea a Dragonului și va prelua toate caracteristicile acestuia.

"Dragonul vine cu o oarecare stabilitate în ceea ce privește acea problemă de excesul elementului lemn. Luna aceasta, toți cei care au nevoie de pământ, mai mult ca de aer, își găsesc echilibrul în plan profesional, cât și în plan financiar sau chiar și în planul relațiilor. Dragonul vine cu multă acțiune, multă impulsivitate, uneori îndărătnicie, dar și ambiție, tenacitate, care este de admirat de obicei. Lucrurile se mai îndreaptă.", a spus Anca Dimancea.

Horoscop luna mai zodiac chinezesc

Fiecare zodie se va manifesta diferit în această perioadă. Nativii vor avea parte atât de bucurii, cât și de neplăceri. Iată care sunt acestea.

"Șobolanii pot avea probleme de sănătate. Bivolii pot să devină agresivi, trebuie să aibă răbdare în această perioadă. Tigrilor, încercați să nu faceți vreun sport riscant, încercați să evitați agresivitatea celorlalți față de voi. Iepurele are steaua dragostei și a învățăturii, o să aibă insomnii. Dragonul este prost aspectat, atenție la relații și sănătate, s-ar putea să se simtă neînțeleși. Șarpele are o energie proastă în planul financiar, dar și cel al sănătății. Calul are steaua succesului, pot să schimbe jobul dacă își doresc asta sau pot să ceară o mărire de salariu. Oaia trebuie să aibă multă grijă la comunicare, este posibil să se simtă trădați. Maimuța nu este foarte afectată, nu trebuie să se implice în discuții și bârfe. Cocoșii sunt în cea mai bună lună a anului, au foarte multă putere și vor avea realizări. Pentru câini este cea mai proastă lună din an, imunitatea lor scade, trebuie să aibă multă grijă în trafic. La mistreț, este posibil să apară mici probleme de sănătate.", a explicat Anca Dimancea, la WOWzodiac.

