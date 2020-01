Kanal D este in topurile televiziunilor, programele difuzate zi de zi ajung rapid in preferintele telespectatorilor, cucerind milioane de fani. Kanal D si-a consolidat aseara pozitia de lider de piata, cu serialul turcesc „Gulperi”, statia pozitionanandu-se pe primul loc in topurile audientelor, atat pe targetul National, cat si pe cel All Urban.

Peste 21% din populatia intregii tari a urmarit aseara episodul difuzat la Kanal D in intervalul orar 20:00 – 24:45, conform datelor furnizate de Kantar Media. Aproape un milion si jumatate de telespectatori din intreaga Romanie au urmarit aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii, serialul „Gulperi”.

Luni, 13 ianuarie, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a fost lider detasat de audienta, cu 8,2% rating si 21,2% cota de piata, pe targetul National, si cu 6,8% rating si 18,8% cota de piata, pe targetul All Urban.

Ce se intampla in episodul din aceasta seara din serialul „Gulperi”?

Hasan se zbate intre viata si moarte

Gulperi este furioasa pe Kadir, care i-a ascuns faptul ca Seyma i-a inscenat totul lui Hasan; femeia decide ca fiul ei sa nu mai fie reprezentat in instanta de Kadir. In tot acest timp, boierul Yakup si Fatma au o disputa in urma careia barbatul decide sa-l renege pe Eyup.

Gulperi se intalneste cu Seyma si o implora sa ii salveze fiul, sa renunte la acuzatiile impotriva acestuia. In vreme ce mama lui incearca sa isi elibereze fiul, acesta se confrunta cu situatii din ce in ce mai dificile. Hasan este la un pas de a comite o crima, insa fiul lui Gulperi devine, in mod surprinzator, din “vanator”, “vanat”. Lucrurile evolueaza in mod tragic pentru Gulperi. Gulperi este distrusa: Hasan se zbate intre viata si moarte, iar micutul Can este de negasit.