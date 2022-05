Luxul din Rusia se mută în Orientul mijlociu! Care este noua "casă" a miliardarilor ruși care fug de război? | EXCLUSIV

In articol:

Dubai a devenit un refugiu pentru bogații Rusiei, care au vrut să scape de consecințele sancțiunilor impuse de Occident Rusiei din cauza războiului din Ucraina.

Aurelian Dochia: „În Dubai, birocrația este redusă la maxim.”

Miliardarii și antreprenorii ruși au migrat către Emiratele Arabe Unite într-un număr fără precedent de la începerea războiului. Drept consecință, achizițiile de proprietăți făcute de ruși în Dubai au crescut în primele trei luni ale anului acesta, potrivit unui raport întocmit de agenția imobiliară Betterhomes. Bogații Rusiei au crescut cererea pentru vile și apartamente de lux în oraș.

O altă destinație preferată de oligarhii ruși este Turcia, care a lansat în martie o invitație deschisă către aceștia de a veni și a investi acolo, prin vocea Ministrului de Externe turc, Mevlut Cavusoglu. Economistul Aurelian Dochia consideră că Emiratele și, în special, Dubaiul reprezintă pariul cel mai sigur pentru ruși în următorii ani.

„Pe termen mediu și lung, nu se știe dacă Turcia rămâne la fel de sigură precum Dubaiul. Deocamdată, ambele sunt folosite ca refugiu pentru oligarhii ruși. Dubaiul are un climat atractiv pentru afaceri. Sunt multe facilități care sunt acordate investitorilor străini și celor domestici acolo. Formalitățile sunt foarte mult simplificate. Birocrația este redusă la maxim. Din aceste motive, Dubaiul a fost foarte atractiv pentru afaceri chiar și înainte de declanșarea acestui conflict. Eu am fost surprins să văd că există foarte mulți români care se îndreaptă spre Dubai, care au proprietăți acolo. De ce să nu încerce și acolo cine are un exces de bani? Prețurile imobiliarelor de acolo au crescut mult în ultimii ani și mulți dintre cei care investesc fac asta în ideea că vor beneficia de creșterea prețurilor. Se pare că se și închiriază destul de ușor”,

a precizat Aurelian Dochia pentru WOWbiz.ro.

Aurelian Dochia: „Sunt țări care încearcă să profite de acest conflict.”

Aurelian Dochia, economist și fost consultant al Băncii Mondiale [Sursa foto: Captură YouTube]

Țările din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, au refuzat să se coalizeze cu guvernele occidentale și să impună sancțiuni Rusiei. Emiratele au fost una dintre cele 3 țări, alături de China și India, care s-au abținut de la votul pentru condamnarea invaziei ruse din Ucraina în Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), în februarie. Emiratele s-au abținut și de la votul din 7 aprilie, din Adunarea Generală a ONU, prin care s-a dorit suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului. Aurelian Dochia vedea astfel de decizie ca pe o mare strategia, prin care anumite țări vor să profite de război.

„Sunt multe țări care vor merge în direcția asta. De altfel, cred că noi ne facem o impresie cel puțin greșită. Trăim într-o bulă, în Uniunea Europeană, și nu apreciem foarte bine situația la nivel mondial. La nivel mondial, sunt vreo 40 de țări, dintre cele 200 membre ONU, care au luat o poziție hotărâtă împotriva Rusiei. Celelalte dau dovadă, în cel mai bun caz, de ambiguitate, ca să nu spunem că încearcă să profite de acest conflict, cumpărând, de exemplu, petrol la preț scăzut din Rusia. Surpriza chiar mai mare ar putea fi Israelul care, deși este un aliat al Statelor Unite și o democrație de tip Occidental, are o anumită ambiguitate față de Rusia. A întârziat să condamne acțiunile Rusiei. Deci nu trebuie să ne facem iluzii în legătură cu poziția unanimă a tuturor țărilor lumii față de Rusia”, a mai spus Aurelian Dochia.