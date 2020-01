De cele mai multe ori insa relaxarea, indulgentele culinare, mai multe ore de somn si chiar frigul de afara ne aduc si niste kilograme in plus. Acest lucru este valabil pentru intreaga familie, de la cei mari si pana la cei mai mici.

O dieta fada sau de infometare este cea mai paguboasa alegere, pentru ca rezultatele se obtin rapid, insa ele nu sunt de durata. Dupa Sarbatori trebuie sa se revina la o dieta echilibrata, usor redusa caloric, pentru a corecta efectul exceselor alimentare din aceasta perioada.

Vegetarianismul strict nu este nici pe departe o solutie pe termen lung, insa este foarte utila si recomandata o marire a cantitatilor de fructe, legume, cereale integrale si seminte consumate in aceasta perioada a anului. Este important asadar sa consumam o mare diversitate de legume si fructe colorate pentru a putea beneficia la maxim de efectele lor asupra sanatatii.Asta pentru ca ele contin diverse substante fitochimice care se combina si se completeaza reciproc in lupta pentru mentinerea starii de sanatate. Din dieta intregii familii nu trebuie sa lipseasca legume si fructele proaspete, cereale integrale bogate in fibre, proteinele de natura superioara si lactate fermentate (chefirul, sana, laptele batut).Dieta zilnica trebuie sa fie impartita in 3 mese principale si doua gustari de fructe iar intre mese sa se consume din abundenta lichide care hidrateaza: apa si ceai neindulcit. Gustarea de fructe de dimineata poate fi formata din fructe mai dulci, cu indice glicemic superior, iar cea de dupa amiaza din fructe mai acre.

Miscarea joaca un rol esential in activarea metabolismului si de aceea macar activitatile fizice de rutina (mers pe jos, urcat scari, plimbare in parc) trebuie practicate.

Femeile resimt cel mai acut cele cateva kg depuse in concediu si nevoia de revenire la silueta si garderoba de birou implica o strategie clara si rapida a stilului de viata dupa vacanta de iarna. Hidratarea este ingredientul cheie care mentine echilibrul hidric si termic al corpului.

Fiind frig afara si caldura din casa producatoare de atmosfera uscata, trebuie marita cantitatea de apa consumata indiferent de nivelul de efortul fizic depus. Dieta trebuie sa contina alimente usoare, bogate in nutrienti si sarace in grasimi: carne de peste, ou fiert, branza nesarata, salate, fructe proaspete si cantitati limitate de paine cu secara. Micul dejun poate din format din cereale integrale, fructe proaspete si ceai sau cafea.

Gustarea de fructe de dimineata poate fi formata din prune uscate, mere, pere, o banana, iar cea de dupa amiaza din mere sau citrice. Pranzul poate sa contina peste gatit dietetic (la gratar sau la cuptor), o salata de legume proaspete, cateva linguri de orez integral gatit la abur, un lactate si ceai de plante cald.

