„M-a luat, m-a mângâiat” Horia Moculescu nu se aștepta ca Loredana Groza să facă acel gest controversat în fața lui! Ce a spus despre ea: „A transformat momentul. Am ridicat-o cu forța”

În urmă cu câteva săptămâni, Loredana Groza și Horia Moculescu au avut parte de un duet pe scena Festivalului de Muzică Ușoară de la Mamaia, iar la finalul reprezentației artista a făcut un gest neașteptat. Blondina s-a aplecat și i-a sărutat picioarele compozitorului, fără să țină cont de nimeni.

Horia Moculescu, prima reacție despre gestul Loredanei Groza

După ce a fost dur criticată, Horia Moculescu a avut prima reacție despre acest gest.

Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia are o însemnătate puternică pentru Loredana Groza, având în vedere că aici s-a lansat pentru prima dată în muzică, pe vremea când avea doar 16 ani. Anul aceasta a fost invitată la o nouă ediție a festivalului, iar la finalul acesteia a avut un moment alături de marele compozitor Horia Moculescu. La finalul duetului, Loredana a făcut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Blondina s-a aplecat și i-a sărutat picioarele compozitorului, însă ulterior a fost criticată extrem de dur. Horia Moculescu a avut și el prima reacție despre acest gest și a mărturisit că l-a luat prin surprindere momentul artistei, mai ales că ei repetaseră cu totul și cu totul altceva.

„Cristi Brancu: Am văzut secvența cu Loredana. V-a surprins?

Horia Moculescu: Da, total. Îți dai seama că nu orchestram eu așa ceva... Nici nu am vrut să fie atât de senzuală apariția ei. A transformat momentul. Nu am vorbit nimic cu ea. Am repetat o dată la mine acasă, a stat la 2 metri de mine, lângă pian. Asta a fost repetiția momentului. Ca să înceapă să vină prin spate, m-am și speriat. M-a luat, m-a mângâiat așa și la sfârșit a căzut la picioarele mele. Am ridicat-o cu forța.”

, a spus Horia Moculescu în cadrul emisiunii moderate de Cristi Brancu.

Horia Moculescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Loredana Groza, copleșită de emoții

Loredana Groza a mărturisit că a așteptat foarte mult momentul în care îl va avea alături pe scenă, pe marele Horia Moculescu. Artista a povestit că este un vis împlinit și este copleșită de emoții.

„Aștept de foarte mulți ani acest moment. În seara aceasta, visul meu se împlinește și nu am cuvinte să mulțumesc Universului, muzicii că pot să-l am alături de mine, pentru prima oară, pe marele, imensul artist Horia Moculescu", a spus atunci Loredana Groza.