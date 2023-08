„M-am apropiat de ea, fiind fiica mea” George Mihăiță a dat cărțile pe față! Ce spune artistul despre filmările alături de Theo Rose: „Ea e foarte credibilă și în rol, și în viața de toate zilele”

In articol:

George Mihăiță este unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din România. De-a lungul anilor a reușit să-și construiască o carieră de succes în actorie. A urcat pe scena marilor teatre din țara noastră, dar a făcut parte și din numeroase producții cinematografice care s-au dovedit a fi extrem de apreciate de public.

Este și cazul ultimului serial în care performează îndrăgitul artist. Ba mai mult decât atât, ultimul rol aduce în prim-plan un personaj negativ, dar care are și multe alte calități.

Mai mult decât atât, alături de el joacă și Theo Rose, fiind chiar fiica sa adoptivă în film. Ce provocări i-a adus rolul de „băiat rău”, dar și cum au fost filmările alături de artistă?

Ce spune George Mihăiță despre filmările alături de Theo Rose?

George Mihăiță și Theo Rose joacă împreună într-un serial care s-a dovedit a fi un real succes în rândul telespectatorilor. Ba mai mult decât atât, surpriza a fost și mai mare pentru fanii celor doi, întrucât personajele lor sunt chiar tată și fiică.

Îndrăgitul actor are numai cuvinte de laudă la adresa lui Theo Rose, despre care spune că are un talent nativ pentru actorie și, totodată, că face ca toată povestea să fie extrem de credibilă. De asemenea, a tratat-o ca de la egal la egal și nu a făcut niciodată diferențe între ea și ceilalți actori, chiar dacă nu are foarte multă experiență în acest domeniu.

De asemenea, George Mihăiță a mai adăugat și faptul că nu i-a oferit foarte multe indicații artistei, întrucât întotdeauna este foarte pregătită și își știe replicile pe de rost. Totodată, se pare că de-a lungul timpului petrecut în spatele camerelor de filmat a dat dovadă de foarte multe perserevență și bineînțeles, dorință de a învăța cât mai multe secrete de la ceilalți actori.

„Cu Theo Rose lucrez de la egal la egal, ca actor. Am mai multă experiență, dar talentul ei nativ o face să realizeze lucruri incredibile. Ea e foarte credibilă și în rol, și în viața de toate zilele. E născută artistă, nu numai actriță. M-am apropiat de ea, fiind fiica mea, automat. Am repetat mult cu ea, dar puține indicații i-am dat.

Venea cu lecția știută de acasă. Ea, într-un fel, e ca mine. Știe de acasă când privește, unde privește, de ce privește. Face totul organic. Știe cum să dea o replică, cum să împartă replica, cum să asculte. Este extraordinar.”, a mărturisit George Mihăiță pentru Fanatik.ro.

