"M-am simțit cu adevărat împlinită sufletește". Georgiana Lobonț, mărturii impresionante de la petrecerea dintre ani. Artista povestește cum a fost Revelionul departe de casă | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț a avut parte de un Revelion de poveste.

Deși a muncit, artista a petrecut în mijlocul românilor din diaspora, acolo unde a ținut un adevărat spectacol și unde i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Îndrăgita cântăreața a fost în mijlocul românilor de la Bruxelles, unde a participat la o petrecere de revelion organizată de o familie de români, pentru comunitatea de români din Belgia. Deși a petrecut departe de casă, publicul a făcut-o pe Georgiana să se simtă minunat și să se bucure alături de ei de una dintre cele mai frumoase seri din an.

Georgiana Lobonț, petrecere de poveste în Belgia

Artista ne-a mărturisit cum arată revelioanele în diaspora. Georgiana Lobonț a povestit că pe chipurile românilor plecați în străinătate se vede bucuria și fericirea atunci când aud muzica românească și îi transmit o energie așa cum rar întâlnește la evenimente.

Citește și: „Ne despărțim și după își vede fiecare de viața lui” Claudia Puican a spus-o clar și răspicat! Artista nu ar putea niciodată să-l înșele pe Armin Nicoară, iar el nu ar putea s-o ierte vreodată

"Eu am cântat de foarte multe ori în străinătate, dar de fiecare dată am zis că acolo petrecerile sunt altfel pentru că oamenii sunt plecați majoritatea de mult timp din țară și duc categoric darul de casă, de familiile lor care au rămas aici și care își așteaptă cu drag rudele.

Aici sunt rădăcinile lor și atunci când mă văd pe mine sau pe alți colegi de-ai mei care cântăm muzică populară sau muzică de petrecere, în limba lor maternă, e clar că li se face pielea de găină și noi le transmitem niște sentimente aparte pe care ei, la rândul nor, ni le întorc. Cel puțin mie îmi transmit niște stări, de cele mai multe ori îmi dau lacrimile și ei simt chestia asta. Simt că le transmis bucuria lor înzecit. Îmi place să mă joc și cu sufletul omului și să transmit stări foarte faine", a povestit Georgiana Lobonț, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Georgiana Lobonț la Revelion [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Cotoroanțele astea o ceartă într-o manieră mizerabilă.” Mădălin Ionescu, mesaj agresiv pentru internauți după ce i s-a făcut observație soției sale în mediul online- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

"A fost cel mai frumos revelion din viața mea"

Artista este cu siguranță una dintre cele mai apreciate din România, iar vocea și succesul Georgianei Lobonț au depășit de mult granițele. În Belgia, vedeta a cântat pentru peste 1.100 de persoane, iar totul a fost organizat ca la carte.

Citește și: Georgiana Lobonț, dezvăluiri emoționante de la concertele pentru românii din diaspora! Artista spune care a fost cel mai frumos cadou: "Îmi era așa dor de copiii mei"| EXCLUSIV

"A fost cel mai frumos revelion din viața mea. Au fost peste 1.100 de persoane și totul a fost organizat ca la carte de o familie de români stabiliți în Belgia. Ne-au așteptat românii cu brațele deschise. Eu am mai fost la Bruxelles în martie, de Ziua Femeii și am cântat. Atunci am adunat 900 de persoane și acum au fost cu 200 de oameni mai mult. Au mai fost cereri, numai că deja se atinsese capacitatea maximă a sălii.

A fost extraordinar! Senzația pe care am trăit-o acolo nu o pot descrie. Mă simțeam cu adevărat împlinită sufletește și cu adevărat artistă așa cum mulți și-ar dori să fie. Mă simțeam și ca la concert, dar îi și simțeam aproape", a continuat ea.

Georgiana Lobonț la Revelion [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț, răsfățată de fanii din diaspora

Pentru românii din diaspora este mereu un moment bun și un motiv de bucurie atunci când Georgiana Lobonț le cântă, iar cei mai mulți dintre ei o surprind pe artistă cu câte un cadou, o amintire simbolică pe care să o ia cu ea acasă.

" Românii din diaspora sunt foarte primitori. Cel puțin cei care vin la concertele mele sunt așa ca mine omenoși. Nu mă laud, dar sincer așa sunt ei.

Nu știu ce să îmi dea mai multe, fac lucruri pentru mine. Am primit tablouri, obiecte și mai scumpe și mai puțin scumpe. Mă uimesc de fiecare dată: îmi fac ba tablouri cu mine și familia mea, ba bijuterii hand-made, fiecare încearcă să îmi aducă câte ceva din lucrurile cu care se ocupă", ne-a mărturisit Georgiana, în exclusivitate.

Georgiana Lobonț în Belgia [Sursa foto: Instagram]

"Am stat și câte o oră la poze"

Bucuria artistei și a fanilor din Belgia a fost foarte mare. Georgiana Lobonț ne-a mărturisit că a stat chiar și o oră la poze cu toți invitații de la petrecere și s-a bucurat de energia bună și dragostea pe care le-a simțit din partea mesenilor.

"Se bucură foarte tare când stai la poze. Acum, la Revelion, nu a fost ușor să stau cu atâția oameni la poze. La un moment dat am obosit și am mai luat o pauză. Stau și câte o oră la poze, după fiecare program. Aveam 50 de minute în care, după care o oră la poze și apoi iar mergeam să cânt că oamenii așteptau să mă vadă, să asculte să danseze și să dea dedicații.

Fiecare se bucură pentru că atunci e momentul în care vine cineva de la ei din țară și se bucură că le face pe plac, că joacă după cum le cântă ei", a povestit Georgiana Lobonț, în exclusivitate.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!