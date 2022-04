„Mă bătea de mă rupea”. Anamaria Prodan, dezvăluiri neștiute. A vorbit pentru prima dată despre asta, după mulți ani

In articol:

Anamaria Prodan se numără printre cele mai sincere persoane publice din showbiz-ul românesc, iar impresara nu se dă înlături niciodată din a vorbi despre viața sa personală, așa cum s-a întâmplat și recent.

Anamaria Prodan: „Până la 7 ani nu am știut Bucureștiul”

Astfel, invitată în podcast-ul lui Damian Drăghici, Anamaria Prodan a făcut o serie de dezvăluiri din perioada când se afla la o vârstă fragedă, povestind cu lux de amănunte cum a fost copilăria sa, aceea petrecută la Dăbuleni, alături de bunicii săi.

Anamaria Prodan nu a uitat de unde a plecat, drept dovadă stau povestirile sale din vremea copilăriei pe care a petrecut-o la Dăbuleni, pe malul Dunării. Impresara a povestit cu lux de amănunte câteva momente de când se afla la o vârstă fragedă, aceasta locuind mai mult alături de bunica sa, asta pentru că mama sa mergea prin toată lumea pentru a susține concerte, fiind cântăreață de muzică populară.

Impresara a recunoscut că bunica sa o mai bătea din când în când, dat fiind faptul că la fel ca orice copil, aceasta mai făcea și trăznăi prin sat.

De asemenea, Anamaria Prodan a mai precizat că până la 7 ani nu a știut Bucureștiul și venea foarte rar în Capitală, cu transportul în comun, deși mama sa, Ionela Prodan, câștiga foarte mulți bani, însă acest lucru nu conta.

„Copilăria la Dăbuleni, pe malul Dunării, legată cu funia de burtă să nu mă înec. Pepeni cât voiai. Alergam de dimineața până noaptea prin sat. Veneam acasă, mă bătea mamaie de mă rupea, dacă nu știu ce drăcovenie făceam prin sat.

Până la 7 ani nu am știut Bucureștiul. Veneam rar, cu rata. Mama câștiga bani de nu știa să-i numere, iar eu nu aveam nicio treabă. Îmi aducea rochițe din Mexic, de pe unde pleca. Nu mă lăsa mamaie, că erau hainele bune. Le purtam o dată la Paște, dacă îmi erau bune”, a dezvăluit Anamaria Prodan în podcastul lui Damian Drăghici.

Anamaria Prodan [Sursa foto: Captură Video]

Impresara a recunoscut că există un bărbat în viața ei

Anamaria Prodan a recunoscut în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”, că există un bărbat care îi place în mod deosebit. Respectivul domn despre care impresara a vorbit nu este român, iar pentru că vedeta are niște principii puternice, cei doi au convenit să aștepte până când divorțul dintre ea și încă soțul ei se va definitiva.

„Iubit oficial, ca să spun că sunt cuplată, nu! Sunt bărbați care-mi plac. Este un bărbat care-mi place în mod deosebit. mie îmi place puterea la un bărbat. Puterea la modul.... nu m-a interesat niciodată ca bărbatul meu să aibă bani. Am avut eu intodeauna și am considerat că ce e al meu e al tuturor. Mie îmi plac bărbații foarte demni și mereu am spus că vreau ca atunci când intru cu bărbatul meu undeva toată lumea să facă liniște și să zică „Wow, a venit Prodanca cu bărbatul ei”. Domnul despre care vorbesc nu este român. Eu am niște principii old fashion, eu până nu divorțez nu o să mă afișez niciodată cu cineva sau să spun vezi că-s gravidă cu nu știu care, vezi că m-am ascuns prin casă cu nu știu care, vezi că m-a prins lumea prin păduri cu bărbați. Asta tot de demnitate și de coloană vertebrală ține. Da, îmi place foarte tare cineva și avem o legătură foarte frumoasă. A înțeles și respectă decizia mea de a aștepta până se termină divorțul. L-am rugat pe Laurențiu să divorțăm la notar de vreo 5-6 ori, iar în ultima perioadă nu dorește”, a declarat Anamaria Prodan în emisiunea „Fiță cu Adiță”.