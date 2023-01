„Mă doare, jur. A început să dea primele semne acum vreun an” Dana Rogoz, dezvăluiri neașteptate despre situația prin care trece cu fiica ei, Lia! Actrița le-a cerut sfaturi fanilor: „Ce să fac?”

In articol:

Dana Rogoz se numără printre cele mai iubite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, șatena este foarte activă pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune,

cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Dana Rogoz a făcut o postare pe internet, făcându-le fanilor o serie de dezvăluiri despre fiica ei, Lia. Concret, actrița a explicat că trece printr-o situație neașteptată cu fetița ei, căci în ultima perioadă Lia îl preferă mai mult pe tatăl ei, decât pe mama sa.

Dana Rogoz, singură în ziua în care împlinește 37 de ani. "Mă consolez cu gândul!" Soțul și copiii nu îi sunt alături

Citeste si: “Atâtea glume proaste.” Oana Roman, mesaj dur în mediul online, de ziua ei onomastică- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

„Trebuie sa va marturisesc ceva. Lia trece prin etapa in care, in cea mai mare parte a timpului, il vrea DOAR pe Radu. Si ma doare, jur. A inceput sa dea primele semne acum vreun an, imediat dupa ce nu am mai alaptat-o, iar Radu a inceput sa o adoarma mai des, in locul meu. La momentul acela ma bucuram ca reuseste si el singur sa preia anumite ritualuri cu ea, fara sa mai fie dependenta de mine. Apoi a inceput sa ne amuze, caci de fiecare data cand eu ii cantam ceva, ma oprea brusc si ii cerea lui Radu sa continue. Nu stiu daca ma intelegeti, dar chiar ma straduiam sa ii fiu simpatica, dansand si cantand in fata ei, apeland la toate "trucurile" de Abramburica:))) Nimic. Un simplu lălăit de-al lui Radu era ascultat cu cea mai mare admiratie... Buuun, amuzant in prima faza. Dar acum, la 2 ani jumate, eu pot sa o adorm doar daca nu e Radu acasa, altfel cere sa vina si el sau sa ramana doar ei doi. A ajuns pana in punctul in care daca se impiedica si cade pe strada, iar eu sar repede si o ridic, ea sa se arunce din nou, strigând: "Nuuuu, mama, tata ma ridica!". Sigur ca ma imbratiseaza si ma pupa si imi spune ca ma iubeste si ca avem in continuare momentele noastre de drăgălit. Dar cand e vorba de ales la cine sa stea in brate sau cine sa o imbrace, clar "tata". Si, repet, ma doare. Sunt geloasa! Nu-i spun nimic, evident, dar imi trec prin minte numai replici de genul "te-am purtat in burticaaa!!!", "ai stat la sanul MEU!"... :)))”, a scris Dana Rogoz, pe contul personal de Facebook.

Radu Dragomir și fiica sa, Lia [Sursa foto: Instagram]

Dana Rogoz le-a cerut sfatul părinților din mediul online

De asemenea, în finalul mesajului, Dana Rogoz le-a cerut ajutorul părinților din mediul online, întrebându-i cum ar trebui să procedeze în această situație pentru a nu greși în niciun fel.

Cum s-au cunoscut, de fapt, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir? Între cei doi este o diferență de 18 ani: "Prima întâlnire s-a întâmplat cu mult înainte"

„Drept urmare, va intreb pe voi, parinti de fete: etapa asta a lor de atasare/dependenta de tati cum se gestioneaza corect? Ca nu vreau sa o fortez in niciun fel, evident, dar in acelasi timp simt ca si Radu are uneori nevoie disperata de ajutorul meu, pe care ea il refuza categoric in episoadele de rebeliune specifice toddlerilor. Ce sa fac? Il trimit pe Radu in vacanta o perioada?”, a mai scris Dana Rogoz în continuarea postării.