”Mă gândesc cum o să ne descurcăm” Emily Burghelea face față cu greu sarcinii. Andrei, nevoit să preia toate atribuțiile familiei. Ce i se întâmplă vedetei?

Emily Burghelea și Andrei trăiesc o frumoasă poveste de iubire din care a rezultat Amedea, iar acum, pe drum, se află și cel de-al doilea copil al familiei, un băiețel.

Perioada de graviditate este una frumoasă și emoționantă, dar are și multe părți grele, pe care doar o mamă le poate știi și simți.

Sarcina devine tot mai grea pentru Emily Burghelea

Ei bine, dacă până acum totul a decurs bine în sarcină, acum, pentru că mai este puțin până ce își va întâlni copilul, Emily Burghelea începe să se miște cu greu și să obosească repede.

După vacanța din Dubai și peripețiile de la decolare, când nu a fost lăsată să urce în avion pentru că are o sarcină avansată, fosta concurentă de la Kanal D li s-a destăinuit fanilor din online, așa cum o face mereu, și spune că oboseala începe să își spună cuvântul.

Are multe de ore de somn de recuperat, dar nu și starea necesară pentru a se odihni, plus că Amedea are mare nevoie de atenția ei, dorind mereu să stea numai în preajma sa.

Astfel că trebuie să se împartă între fiica sa și nevoile pe care le are, pentru a nu-și pune sănătatea în pericol.

”Încep să resimt oboseala, sunt atât de obosită, nu vreți să știți. Aseară m-am pus puțin în pat și efectiv am adormit fără să mă demachiez, fără să-mi fac rutina și Amedea, de la șapte dimineața, îmi spune: mama, mama, mama”, a spus Emily Burghelea pe Instagram.

Ulterior, tot pe rețelele de socializare, și soțul fostei concurentei de la „Bravo, ai stil” a ținut să precizeze că gata, a început perioada când mai toate sarcinile din casă cad pe umerii săi.

Faptul că soția nu se mai poate mișca sau odihni ca înainte o fac mai vulnerabilă, iar el trebuie să fie mult mai atent cu ea, cu Amedea, să țină casa, dar și să înceapă să aducă spiritul Crăciunului în familie.

”Emily nu se mai poate apleca. Chiar mă gândesc cum o să ne descurcăm… Ultimele săptămâni de sarcină, oricât ar vrea, obosește… Nu se poate odihni… Tata-Ren merge să caute brad. Cred că anul ăsta împodobesc eu bradul”, a spus și Andrei.