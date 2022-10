”Mă învelesc cu toate păturile din casă”. Sofia Vicoveanca, măsuri drastice de teamă scumpirilor. Cum a ajuns să facă folclorista economii

In articol:

Sofia Vicovenaca are 81 de ani și spune că le-a trăit pe toate, de la vremurile dure ale lumii și până la cele bune.

Acum, însă, la ceea ce se vede și se anunță, în legătură cu scumpirile de la rafturi ori din facturi, folclorista încă se declară norocoasă, căci spune că nu a întâmpinat probleme de ordin financiar.

Sofia Vicoveanca: ”Încă nu am dat drumul la centrală, mi-e frică”

Momentan, artista este cu plata facturilor la zi, dar recunoaște că se gândește cu groază la perioada de iarnă care va veni, atunci când nu va mai putea să facă economie.

Deși acum nu a dat drumul încă la centrala termică, căci a apelat la o altă metodă de a nu simți frigul, știe că facturile viitoare vor fi din ce în ce mai costisitoare, iar vremurile vor fi din ce în ce mai drastice.

”Eu sunt la zi, pentru că îmi vine factura acasă și plătesc, dar mai știi ce se poate întâmpla în viitor? Mi-e tare teamă. Eu sunt una dintre refugiatele de pe vremuri și mă cutremur. Știu din lacrimile mamei mele cum a fost. Copiii care trăiesc acum vor fi marcați pe viață. Sunt familii cu copii mici, nu e de glumă. Noi ăștia mai în vârstă ne mai îmbrăcăm, dar cei mici ce fac? Eu am scos plapuma groasă, cu puf, mai călduroasă, mai pentru iarnă, mă învelesc cu toate păturile din casă, încă nu am dat drumul la centrala de apartament, mi-e și frică! Eu una am mai trecut prin asemenea lucruri, pe vremea lui Ceaușescu, când tot așa era, cu griji, cu economii. Am revenit, acum însă parcă sunt mai aspre”, a spus Sofia Vicoveanca, conform ego.ro.

Privind la ce se anunță, scumpiri în lanț și venituri la fel de mici, gândul Sofiei Vicoveanca este la familiile cu copii, la cele numeroase și la cele pentru care grija zilei de mâine este un termen foarte cunoscut.

Pentru ea, fiindcă este una singură în casă, economia este mai ușor de făcut, însă recunoaște că nu se poate rupe în totalitate de lume și de ceea ce înseamnă o viață trăită în termini normali, conștientă fiind că normalitatea o va costa scump.

”Părinții cu copii mici trebuie să aibă grijă să le asigure căldură, să le creeze atmosfera pentru a crește ca un om normal. Mă întreb eu acum cum să te ferești de răceală dacă în casă e frig? La televizor trebuie să mă uit, căci eu trebuie să știu ce se întâmplă în țara mea! Trebuie să avem și un bec în tavan, ca să putem citi sau să umblăm prin casă. Dar fac și economii. De pildă, eu aprind becul doar unde mă duc, nu fac risipă, nu poți aprinde însă peste tot și să fii un singur om în casă, aici se poate face un pic de economie. Fiecare își calculează însă banul, eu nu judec. Au băgat frica asta în noi și tot ce se anunță la televizor mă întristează!”, a mai spus interpreta de muzică populară.