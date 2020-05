Motiv de bucurie pentru fanii serialelor turcesti pentru ca, incepand de saptamana viitoare, serialul „Ma numesc Zuleyha” va putea fi urmarit in fiecare seara, de luni pana vineri, de la ora 20:00.

Modificarea in grila vine in contextul in care semifinalele „ Survivor Romania” vor fi difuzate in acest weekend, sambata si duminica, urmand ca Marea Finala „Survivor Romania” sa poata fi urmarita pe 30 mai. Incapand chiar de saptamana viitoare, serile de luni si marti vor face loc serialului turcesc care a cucerit deja milioane de romani, „Ma numesc Zuleyha”.

Citeste si: “Survivor Romania” se pregateste de batalia finala! Desemnarea castigatorului celei mai indragite competitii va avea loc, in direct, la Kanal D, pe 30 mai

O intriga plina de intorsaturi de situatie, o poveste incredibila de iubire, lupta continua a personajului principal, Zuleyha, interpretata de Hilal Altinbilek, pentru dragostea sa si pentru copilul sau, ii vor tine in continuare pe telespectatori in fata micilor ecrane.

Saptamana in curs, serialul „Ma numesc Zuleyha” va putea fi urmarit, ca si pana acum, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, iar de saptamana viitoare, de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D.