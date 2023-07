„Mă pierd” Ce mărturisire le-a făcut Jador fanilor lui, la scurt timp după ce a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate și se lasă de muzică?! Mesajul lui a înduioșat pe toată lumea

In articol:

Jador se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor, cântărețul a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, acesta este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii lui și îi ține la curent pe admiratori cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu ei atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Jador le-a făcut o mare bucurie fanilor lui. Pentru a le mulțumi celor ce îl îndrăgesc că îi sunt alături, că îi urmăresc activitatea și că îi ascultă piesele, cunoscutul artist a scris câteva versuri pentru urmăritorii lui, ”Jadorașii”.

„Dragii mei Jadorași,



În cuvinte mă pierd și în adâncul inimii vă găsesc,

, sunt versurile pe care Jador le-a creat, chiar pentru fanii lui.

Jador, nevoit să renunțe la cariera muzicală, din cauza problemelor de sănătate

La scurt timp după ce a făcut anunțul legat de problemele de sănătate, spunând tot atunci că va fi nevoit să renunțe la cariera muzicală, Jador a venit cu o serie de precizări pentru cei ce-l îndrăgesc, explicând exact despre ce este vorba.

Cântărețul a precizat că va fi nevoit să ajungă pe masa de operații în curând, precizând că, într-adevăr, se va retrage și din muzică, asta pentru că afecțiunea cu care se confruntă îl afectează pe această parte.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând.

Poate că ăsta e și testul, nu știu.(...) Până în decembrie mai am câteva piese de scos și din decembrie o să întrerup activitatea. O să terminăm, nu știu, Dumnezeu știe ce se întâmplă. Am muncit mult, sunt filmate clipurile. Ciudat, am muncit toată viața ca să ajung aici și acum sunt nevoit s-o las. E o chestie, nu-mi vine să cred. Sunt nevoit, că nu vreau, îți dai seama. Cred că toate sunt un cumul”, a spus Jador pe vlogul „La o tură”.