”Mă simt amenințat” Yoannes, acuzații grave la adresa lui Dani Mocanu! Soțul Narcisei Moisa a răbufnit și a spus ce se întâmplă între el și artist

Sunt sau nu Yoannes și Dani Mocanu la cuțite? Aceasta este întrebarea ce stă pe buzele tuturor fanilor, asta după ce în mediul online, cei doi și-au împărțit cuvinte dure.

Pentru a lămuri întreaga situație, soțul Narcisei Moisa a făcut o serie de declarații despre acest subiect, precizând totodată că, de fapt, între el și Dani Mocanu este un conflict mai vechi, despre care credea

că s-a terminat.

„Treaba este mai veche între noi, dar eu crezusem că s-a încheiat acest subiect. Am primit niște amenințări din partea lui și din acest motiv am și făcut un video pe Tik Tok ca să aflu dacă are ceva cu mine, să știu și eu să fiu pregătit”, a explicat Yoannes.

„El e mai ”nebun” așa, are și prieteni mai... știți ce spun”

Sincer din fire, Yoannes a mărturisit că se simte chiar amenințat de către Dani Mocanu. Mai mult decât atât, partenerul de viață al Narcisei Moisa a mai specificat că, într-un fel sau altul, se teme de manelist, căci are o atitudine mai dură.

„Mă mai văd cu el pe acolo, pe dincolo și știu că el este mai „nebun” așa. Acum am avut câteva zile libere și a trebuit să fac pasul acesta, ca să aflu și eu, pentru că mă simt amenințat. Vreți să vă mint? Mă simt amenințat! El e mai „nebun”, are și prieteni mai... știți ce spun”, a continuat Yoannes.

În același timp, Yoannes susține că Dani Mocanu l-a amenințat prin telefon, explicând că are chiar probe în acest sens, deoarece a reușit să înregistreze convorbirea cu artistul.

Totodată, soțul Narcisei Moisa a mai precizat că Dani Mocanu îl amenință că îl va prinde, însă Yoannes spune că nu înțelege cum de manelistul își permite să-i spună astfel de lucruri.

„El mi-a făcut aceste amenințări prin telefon. Am înregistrare cu el în care mă înjură foarte urât. Nu pot să spun acum. Mă amenință că mă prinde, că îmi face... Nu știu de unde până unde își permite el lucruri de genul acesta cu mine. Frățiorul lui făcuse niște Tik Tok-uri și ne jignea și pe mine și pe Narcisa, vorbea foarte urât”, a povestit acesta.

