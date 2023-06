"Măcar am apucat să filmez" Theo Rose a făcut anunțul despre naștere, după ce și-a ținut fanii cu sufletul la gură. Ce se întâmplă cu artista în aceste momente

In articol:

Theo Rose se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântăreața este foarte activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu admiratorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Citește și: ”Ce ziceți? Credeți?” Theo Rose, în dificultate chiar cu puțin timp înainte de a naște. Vedeta le-a cerut imediat sfatul fanilor din online. Despre ce este vorba?

Așa s-a întâmplat și recent, căci Theo Rose le-a transmis fanilor că acum, înainte de naștere, are mai mult timp la dispoziție, asta pentru că petrece mai mult timp în casă, așa că s-a gândit să filmeze rutina sa pentru față, dar și pentru păr, clipuri pe care le va posta curând.

Citește și: „Dacă nu postez, am născut” Theo Rose a vrut ca fanii să știe asta de la ea. Toți erau curioși să afle dacă a venit pe lume bebelușul: „Să știți că sunt obosită”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

„Măcar în tot timpul ăsta, că numai... ies din casă pe semnătură de acum încolo, măcar în tot timpul ăsta știți ce am făcut?! Am apucat să filmez rutină de skincare, rutină de haircare, ce vorbești?!... Le țin acolo, le postez.”, le-a transmis Theo Rose fanilor săi de pe Instagram.

Theo Rose va naște curând

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Theo Rose își va aduce bebelușul pe lume.

În urmă cu câteva săptămâni, artista spunea că a primit o veste mai puțin plăcută de la medicul care îi monitorizează sarcina, mai precis că va trebui să ia în calcul și nașterea prin cezariană, deși ea hotărâse de ceva timp că își dorește să-și aducă băiețelul pe lume pe cale naturală.

Citește și: ”Naștere ușoară” Reacțiile fanilor, după ce Theo Rose s-a postat pe internet direct din spital! Artista abia făcuse declarații despre naștere

Mai precis, specialistul i-a spus să fie pregătită și pentru operația de cezariană, asta pentru că bebelușul ei este destul de mare și, mai mult decât atât, are cordonul ombilical în jurul gâtului, motiv pentru care o naștere naturală ar putea avea riscuri.

Citeste si: „Eu așa mi-am găsit metoda.” Emilia Ghinescu a reușit să slăbească vizibil. Câte kilograme a pierdut artista- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 iunie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu a văzut mesajul. Dar nu-mi pasă". Radu Vâlcan, gest surprinzător pentru Adela Popescu. Postarea cu soția lui a generat reacții în lanț- radioimpuls.ro

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană având în vedere că am un copil destul de mare. Are 3 kilograme, ideea e că e foarte osos, mi s-a explicat, problema e că e copilul lung, e gras. Este cu capul în jos, pregătit! Există și teama de naștere, de durere și în cazul nașterii naturale, și în cazul operației de cezariană, doar că sunt împăcată cu gândul că e absolut firesc să trec prin asta, dar că toate o să-mi treacă când o să-mi văd copilul. Am emoții acum și după naștere cum o să mă descurc cu bebelușul. E o prezență nouă, dar permanentă. Abia l-am așteptat.

(...) Are și cordonul în jurul gâtului, eu îmi doresc să încerc, dar dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, o să facem, ca să nu punem pe nimeni în pericol” , a explicat Theo Rose la un post de televiziune.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]