Macaulay Culkin a devenit tată pentru prima oară! Cine este iubita lui Kevin din Singur acasă

In articol:

Macaulay Culkin și iubita lui au devenit părinți pentru prima dată. Brenda Song a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

Macaulay Culkin, tătic pentru prima dată

Brenda Song și Macaulay Culkin au devenit părinți.

Artista a născut un băiețel, luni, 5 aprilie, la 13:10, în Los Angeles. Cuplul și-au numit băiețelul Dakota Song Culkin, în onoarea regretatei sale surori a lui Culkin, Dakota, care a murit în 2008, potrivit Esquire

Citeste si: Îl mai ții minte pe Kevin din Singur Acasă?! Iată cum arată acum Macaulay Culkin la 40 de ani

Cei doi îndrăgostiți s-au cunoscut acum câțiva ani, pe platourile de filmare. Relația dintre ei a evoluat destul de repede, așa că au decis să se mute împreună. La momentul actual, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Macaulay Culkin și Brenda Song[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Transformarea incredibila a lui Macaulay Culkin! Uite cum arata acum dupa ce in urma cu doar cateva luni toata lumea il dadea mort!

„Oamenii nu își dau seama cât de incredibil de amabil și loial, dulce și inteligent este. Într-adevăr, ceea ce îl face pe Mack atât de special este că este atât de lipsit de scuze Mack. Știe cine este și este 100% în regulă cu asta. Și asta pentru mine este o calitate incredibil de sexy. A muncit din greu pentru a fi persoana care este.”, declara Brenda despre Macaulay.

Macaulay Culkin și Brenda Song[Sursa foto: Captură YouTube]

Cine este iubita lui Macaulay Culkin

Brenda Song, în vârstă de 33 de ani, este o actriță și un model extrem de recunoscut în întreagă lume. În anul 2002, iubita lui Macaulay a semnat un contract cu Disney Channel și a jucat în Disney Channel Original Movie 2002 Get a Clue. De asemenea, în anul 2005, Song a început să joace rolul principal de sex feminin al lui London Tipton în "The Suite Life of Zack & Cody" și "The Suite Life on Deck".