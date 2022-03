Macedonenii au sărbătorit ca nebunii după eliminarea Italiei la baraj! Selecționerul Mancini își păstrează postul după o noapte de coșmar!

In articol:

Macedonenii au lăsat acasă actuala campioană europeană. Este a doua oară la rând când Italia nu se califică la Cupa Mondială de fotbal. Înainte de ediția din 2018, Italia nu ratase calificarea de 60 de ani.

Look what it meant to North Macedonia after knocking out Italy! ❤️💛



(via ffmacedonia/IG) pic.twitter.com/PqUAbZFzXr