Mădălin Crețan, mesaj de-a dreptul emoționant pentru soțul ei Nosfe, la aproape un an de la moartea acestuia: „Cât de tare îmi lipsești”

Moartea fulgerătoare a lui Nosfe a șocat țară întreagă. Artistul s-a stins din viață anul trecut și a lăsat în urmă o fetiță și o soție îndurerată. Mădălina, soția lui este copleșită de pierderea acestuia și nu ratează nici o zi pentru a-i ține amintirea vie.

Mădălina Crețan, mesaj emoționant pentru Nosfe

Nosfe s-a stins din viață subit, anul trecut, iar vestea i-a șocat pe toți cei care îi iubeau. La fel de șocată a fost și cea care i-a fost parteneră de viață ani la rând, Mădălina Crețan, care nu ratează nici o ocazie să îi păstreze amintirea vie. În decursul acestui an, bruneta a făcut tot posibilul ca numele soțului său să fie unde ar fi trebuit să fie el și mereu a ținut să le reamintească tuturor cine a fost el. Recent, Mădălina a postat pe contul său de Instagram un mesaj de-a dreptul emoționant pentru Nosfe.

„Cât de tare îmi lipsești, aș vrea să știi

Nu e o zi în care în minte să nu-mi fii



a scris Mădălina Crețan pe Instagram.

Fanii sunt suport moral pentru Mădălina Crețan

Chiar dacă a fost sfătuită de mai multe ori să treacă peste moarte soțului său, se pare că aceasta nu vrea să se întâmple asta. Fanii lui Nosfe au devenit suport moral pentru Mădălina și sunt alături de ea la orice pas. Așa s-a întâmplat și de această dată când comentariile au fost și ele la fel de emoționante ca mesajul său.

„Unii nu ne am întâlnit dragostea adevărată, alții am făcut tâmpenii și ne am pierdut o. Iar unii, putini, ce-i e drept, cei ce își găsesc adevărată dragoste, uneori din pacate, cum ești și tu, cum erați voi, lumea se rupe și universurile iau o bucată din acel tot... Parcă cumva din gelozia universului ca exista chiar o iubire perfecta. Dar tu ești binecuvântata ca ai simțit cu adevărat iubirea adevărată. Alții, bieții de noi, ne tărâm în lumea asta plina de iluzii, dar cu sufletele peticite și cu iubire fake. Te pup”

„Cu cât ați trăit dragostea voastră atât de profund, tot atât de greu îți vine acum că jumătatea ta nu mai este lângă tine... Ai o inimă pură și un suflet curat și te admir pentru că poți vorbi despre iubirea voastră! ”

„Știe, îți zic sigur ”

„2 suflete într-un singur trup acum! Ai pentru ce lupta. Ești demnă de admirat prin cât ești de puternica. Te pup cu drag”, au fost doar câteva dintre mesajele adunate la postarea Mădălinei.