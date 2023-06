Mădălin Ionescu a plecat cu un gust amar din emisiunea lui Cătălin Măruță! A fost cel mai penibil moment din viața lui: „Nu părea deloc încântat că sunt eu invitat, era crispat”

In articol:

De această dată, Cristina Șișcanu l- a avut în platoul emisiunii pe care o prezintă ca invitat chiar pe soțul său, Mădălin Ionescu. Cei doi au dezbătut diferite subiecte, care mai de care mai interesante, abordând la un moment dat unul pe care prezentatorul și-a dorit să-l lămurească în fața tuturor admiratorilor lor, în final cerându-și chiar și scuze.

Mai exact, nu cu mult timp în urmă, Mădălin Ionescu a fost invitat în cadrul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță, să ia parte la proba sosurilor iuți. Neștiind ce se va întâmpla, de fapt, în platoul emisiunii, a venit reaxat, pregătit să răspundă întrebărilor legate de viața sa și de activitatea pe care el o întreprinde, în plan profesional sau în viața de zi cu zi, în familie. Mare i-a fost surpriza în momentul în care a aflat că formatul emisiunii cere să răspundă la o serie de întrebări ipotetice, care mai de care mai controversate, la care a oferit răspunsuri de umplutură.

Citește și: „De fiecare dată ai evitat” Ce a ascuns Mădălin Ionescu de Cristina Șișcanu până acum?! Nu a vrut nici în ruptul capului să-i dezvăluie asemenea detalii intime: „În seara aceasta nu suntem soț și soție”

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Mădălin Ionescu și-a cerut scuze în fața admiratorilor lui

Mădălin Ionescu este de părere că apariție pe care a avut-o în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță a fost cea mai penibilă din toată cariera sa, cerându-și scuze în fața tuturor celor care au privit acele imagini, dar și prezentatorului, fiind convins de faptul că a fost destul de nerăbdător și agitat pe tot parcursul emisiei, fără să înțeleagă motivul pentru care a avut această atitudine.

„Cel mai penibil moment din televiziune s-a întâmplat de curând și nu în calitate de prezentator, ci de invitat. S-a întâmplat să fiu invitat în mod straniu de cei de la emisiunea lui Cătălin Măruță, prima oară după foarte mulți ani și m-a chemat la o rubrică pe care nu știam mare lucru. Eu nu am timp să mă uit la TV la ora aia, nu știam cum își configurase Măruță emisiunea, rubrica cu sosuri iuți. M-am dus acolo, eram destul de relaxat, am vorbit cu Busu înainte de emisiune, iar Măruță era accidentat, am făcut niște poante înainte, nu mi s-a părut că le-a primit foarte bine, nu părea deloc încântat că sunt eu invitat, ziceai că cineva m-a băgat cu forța acolo.

Citeste si: „Au fost foarte multe momente urâte” Vica Blochina, copilărie de coșmar! Cum a fost umilită ani la rând fosta balerină de la Melody- kfetele.ro

Citeste si: FOTO/VIDEO- Șerpii pun stăpânire pe România! Imagini halucinante din Drobeta și Cluj, acolo unde reptilele se simt ca la ele acasă: „Șarpe de peste 150 de cm!”- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, detalii neașteptate din viața sa. Ce a simțit când a fost adoptată de Ruxandra Ion: "Eu nu am realizat cu ce vine asta la pachet. M-am mutat în casa unor oameni pe care nu îi cunoșteam"- radioimpuls.ro

Era foarte pe repede înainte tot ce s-a întâmplat acolo, direct cu întrebări, care n-au avut nicio legătură cu realitatea. Nu pot să spun că au fost niște întrebări idioate, dar nu aveam ce să răspund la ele. Nu erau întrebări conforme cu ceva ce se întâmplase în viața mea. Erau mai degrabă niște fabulații sau concepții ale celui care le-a făcut. Măruță era nerăbdător, dădea tot timpul din picior, era crispat sau cel puțin așa mi s-a părut mie acel moment, mi-a picat nivelul intelectual foarte rău, e singura dată din viața mea. Nu știam ce vor ăștia de la mine, sosurile alea erau cumplit de iuți. Nu mi-au plăcut întrebările și așa că am dat niște răspunsuri tâmpite. Știam că Măruță vrea niște cărniță și am dat răspunsuri tâmpite, a fost cea mai proastă prestație a mea la TV, drept pentru care vreau să le cer scuze celor care s-au uitat la acea emisiune, chiar și lui Cătălin.”, a spus Mădălin Ionescu în cadrul emisiunii sale.

Citește și: „Vreau să îi mulțumesc public” Cristina Șișcanu, copleșită de gestul făcut de soțul ei, în vacanță. Cum i-a dovedit Mădălin Ionescu încă o dată cât de mult o iubește?