Mădălin Ionescu a prevăzut cutremurul devastator din Turcia! Prezentatorul TV susține că a visat totul, cu puțin timp înainte să se întâmple: „M-am trezit extrem de marcat de claritatea imaginilor”

Cutremurele din Turcia a înfricoșat o lume întreagă. Aproximativ 5000 de persoane și-au pierdut viața în tragedie, iar zeci de mi de familii sunt îndoliate și își caută persoanele dragi printre dărâmături.

Seismul i-a făcut inclusiv pe români să se cutremure, pentru că nu și-ar fi imaginat vreodată că o astfel de nenorocire se poate petrece.

Mădălin Ionescu spune că a avut o premoniție despre seismul din Turcia

Printre persoanele publice din țara noastră care au rămas marcate de vestea cutremurului este și Mădălin Ionescu.

Vedeta spune că el a știut că seismul avea să vină, încă din noaptea de miercuri spre joi. Prezentatorul TV a dezvăluit că a visat tot seismul și urmările acestuia, chiar dacă nu își poate explica cum s-a petrecut acest lucru.

Mădălin spune însă că nu este pentru prima dată când are o astfel de premoniție. Mai mult decât atât, omul de televiziune crede că este o însușire specială, pe care a moștenit-o de la cea care i-a dat viață, însă pe care nici măcar el nu reușește să o înțeleagă în totalitate.

„Săptămâna trecută, în noaptea de miercuri spre joi, am visat un mare cutremur. M-am trezit după o oră și jumătate extrem de marcat de claritatea imaginilor. Clădirile păreau pur și simplu că intră cu totul în pământ. Nu am mai putut să dorm. Am fost zob toată ziua și foarte afectat în zilele următoare. Nu e prima oară când am astfel de premoniții. Familia și prietenii știu ce spun. E o însușire moștenită de la mama mea. E clar că avem capacitatea de a extrage din matrice anumite informații. Știu că între noi și în univers circulă fluxuri informaționale în permanență. Nu mă întrebați cum ne putem conecta la „sursă”. Nu știu... Eu mă rog zilnic și de zeci de ani caut sensul. Oare de asta?”, a scris prezentatorul TV pe Instagram.

