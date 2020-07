In articol:

Mădălin Ionescu are probleme după ce și-a manifestat public convingerea că nu crede în statisticile oferite de Guvern legate de numărul de infectați cu COVID-19. După mai multe live-uri în care și-a exprimat opinia în legătură cu această problemă s-a trezit cu Facebook-ul tăiat.

”După ce m-am trezit, am realizat că nu pot intra pe pagina mea de Facebook. N-am înțeles ce se întâmplă, n-am trecut niciodată printr-o astfel de situație. Mam gândit că mi-au furat contul care administrează pagina, nu înțelegeam cum pentru că știu că trrebuie să se ntâmple niște chestii și se întâmplă pe greșeala păgubitului.

M-am dus la laptop, m-am uitat, s-a uitat de fapt Cristina, și acolo era o explicație a Facebook pentru tot ceea ce se întâmplă. Ideea era că cineva – o grupare, un grup, o persoană – ar fi cerut revizuirea contului care administrează pagina pe motiv că încalcă standardele comunității.

Mădălin Ionescu, interzis pe Facebook după ce a vorbit despre COVID-19! ”E clar că deranjez”

M-am uitat și eu mai atent la postările mele, n-am văzut nici una interzisă adulților, n-am văzut limbaj indecent, n-am văzut violență, n-am văzut instigare la ură rasială, la tot felul de prostii.

N-aam văzut nimic care să încalce standardele comunității Facebook. (...)

E clar că deranjez pentru că altfel nu-mi închipui de ce, tam-nesam, cineva s-a terzit să solicite Facebook tot felul de proceduri de revizuire a contului care administrează pagina mea. Evident că voi depăși această fază și voi ieși mai întărit din ea, însă mă dreanjează ideea că trebuie să trec prin astfel de situații.

Mădălin Ionescu, interzis pe Facebook după ce a vorbit despre COVID-19! ”Am vorbit de Dragnea și de Dăncilă și nu mi s-a întâmplat asta”

Am spus-o, pe vremea PSD-ului nu mi sa întâmplat așa ceva și perioada a fost extrem de dificilă. Am vorbit și despre Dragnea, așa cum puțini o făceau în acea perioadă dintre personajele publice, foști sau actuali jurnaliști. Am vorbit și despre Viorica Dăncilă și despre PSD și despre Olguța Vasilescu și nu mi s-a întâmplat ceva asemănător. De ce tocmai acum încep să deranjez?”, a spus Mădălin Ionescu într-o filmare pe contul personal de socializare.

Mădălin Ionescu a avut mai multe luări de poziție pe contul lui de socializare prin și-a manifestat anumite rezerve legate de modul în care este prezentată situația de autorități în legătură cu pandemia de COVID-19. El a explicat că deși crede în existența acestui virus, acesta nu ar fi nici pe departe atât de periculos pe cât se prezintă în media și că toat această isterie este menținută în mod artifical.