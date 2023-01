Mădălina Apostol și Nick Rădoi s-au despărțit definitiv! Toată lumea aștepta nunta, însă și-au spus adio: „El crede că eu sunt nebună”

In articol:

Toată lumea se aștepta ca Nick Rădoi și Mădălina Apostol să facă pasul cel mare și să meargă în fața ofițerului de stare civilă. Iată însă că lucrurile au luat o turnură total neașteptată.

Acum, cei doi au luat-o pe drumuri separate, și nu pare că mai există cale de împăcare, spune cea care trebuia să devină soția omului de afaceri.

S-a rupt lanțul de iubire între brunetă și omul de afaceri Nick Rădoi. [Sursa foto: Captură foto]

Nick Rădoi și Mădălina Apostol nu mai vor să audă unul de altul

Omul de afaceri și Mădălina Apostol aveau în plan să își unească destinele și să rămână împreună pentru toată viața. Iată însă că lucrurile nu au funcționat între cei doi, iar relația lor nu a mers, așa cum a dezvăluit bruneta.

Aceasta spune că motivul care a făcut ca iubirea din relația lor să se risipească are legătură cu atitudinea pe care a avut-o pe parcursul timpului atât ea, cât și Nick.

„Am venit în Mexic, dar nu am format un cuplu Nick din cauză că ori eu sunt prea nebună, ori el e prea nebun. Nu știu din ce cauză, dar nu am simțit să formez un cuplu cu el, mai ales în această mare transformare a vieții mele. Eu am vrut cu Nick sau fără Nick să trăiesc în Mexic. Nu pot să spun în acest moment că eu am format un cuplu cu Nick pentru că nu este așa. Eu, când mi-am cumpărat apartament, l-am făcut de una singură. Și el acceptat aceste situații pentru că el crede că eu sunt nebună și el este sănătos la cap și în momentul în care doi oameni cred că una e nebună și unul este sănătos, este grav.

Într-adevăr, avem această barcă împreună, muncim pe ea, ne întâlnim la muncă de fiecare dată când avem clienți și îi plimbăm și ne bucurăm de fiecare lucru pe care îl vedem nou, dar ca și situația personală a fost un dezastru și este un dezastru în continuare”, a spus Mădălina Apostol, la un post d televiziune.

Mădălina spune că de când a ajuns în Mexic, aceasta locuiește într-un apartament închiriat alături de copilul ei. Bruneta a mai spus că a mai ținut legătura cu Nick, însă nu a mai vrut ca acesta să facă din nou parte din viața ei.

„Din momentul în care am luat decizia să vină Mexic, eu nu m-am așteptat să fie o Cenușăreasa care a venit și are totul la tavă. Nu! Eu când am venit în Mexic, mi-am luat un apartament în chirie, m-am mutat cu copilul meu. Am ținut legătura cu Nick, bineînțeles, dar nu am vrut ca Nick să aibă vreo legătură cu această construire a vieții mele și am vrut să fac eu singură, pentru că așa consider eu că este cel mai bine pentru mine. Totul este doar din banii mei și din ceea ce am vrut eu. Nu am cerut nimic nimănui”, a mai spus ea.