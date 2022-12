Mădălina Craiu, interpreta Ilincăi Anghel, dezvăluiri de pe platoul de filmare: „Am văzut-o pe Carmen plângând până la cinci ore încontinuu”

In articol:

Mădălina Craiu, alias Ilinca Anghel, a făcut câteva dezvăluiri din spatele camerelor. Aceasta a povestit care este atmosfera la filmările pentru serialul românesc în care joacă, însă a dezvăluit și câteva detalii neștiute din viața personală.

Mădălina Craiu, despre rolul „Ilinca Anghel”

În cea mai nouă producție românească, adaptare a unui serial turcesc, Mădălina Craiu joacă rolul unei jurnaliste pe nume Ilinca Anghel.

Mădălina Craiu spune despre personajul ei că este ambițioasă, cu o imensă afecțiune pentru mama sa adoptivă și fratele său vitreg și este într-un proces de maturizare.

„ Marea provocare a acestui proiect, pentru mine, a fost contactul cu un altfel de organism decât cele în care am lucrat până acum. Cel al televiziunii comerciale. Este o lume nouă pentru mine, mare și cu alte reguli pe care le învăț încă din mers. Sunt și eu într-un proces de maturizare odată cu Ilinca.”, a povestit Mădălina Craiu, pentru Revista VIVA!.

Mădălina Craiu, interpreta Ilincăi Anghel, dezvăluiri din platoul de filmare al celui mai nou serial românesc. [Sursa foto: Instagram]

Mădălina Craiu, despre relația cu colegii de platou

Mădălina Craiu nu a mai lucrat până acum cu Carmen Tănase, Denis Hanganu sau Marian Olteanu, actori cu care interacționează cel mai mult în serial.

Cu toate acestea, se înțeleg foarte bine, iar munca în echipă îi leagă și mai mult.

„ Spre marele meu noroc, ne înțelegem foarte bine. Avem mult de lucru într-un timp foarte scurt, și asta mai degrabă ne leagă, că lucrăm constant în echipă, ca să fim cât mai eficienți. Mai și râdem, mai bem și cafele și mai stăm la soare între duble, dar cam atât ne permite programul. E un noroc, pentru că ni se înțeleg energiile bine, adică sunt oameni cu care m-am simțit în confort din prima, și asta mă ajută mult.”, a mia spus Mădălina Craiu, pentru sursa citată.

Mădălina Craiu, dezvăluiri neștiute de pe platoul de filmare

Mădălina Craiu spune că atmosfera de pe platoul de filmare este una efervescentă, întrucât totul se lucrează la foc automat. O zi de filmare durează 12 ore și începe la rulota de make-up, de obicei, la ora 7 dimineața.

„ Majoritatea dintre noi are de învățat până la 12 pagini pentru fiecare zi de filmare și de pregătit,’ din timp, terenul emoțional. O mașină te ia și te duce pe set, unde așteaptă echipa care între timp a amenajat spațiul, a pus lumina, a adus aparatura, a montat camerele. Îți este pusă lavaliera, uneori în cele mai inventive locuri, ca să n u se vadă. Se mai dă un text sau o repetiție cu regizorul înainte și începe filmarea. În funcție de timp, se trag câteva duble pentru fiecare poziție a camerelor (se filmează, pe rând, din mai multe unghiuri).”, a explicat actrița.

„ Treaba noastră e să facem același lucru de fiecare dată, preferabil la aceeași intensitate emoțională. Băieții au uneori ore întregi de bătaie sau alergat, la mine și la Carmen e dificil emoțional, am văzut-o pe Carmen plângând până la cinci ore încontinuu pentru secvențe grele consecutive. Eu am scăpat cu aproximativ două ore legat, pentru că am mai puține secvențe dramatice.”, a mai adăugat Mădălina Craiu.

Mădălina Craiu a mai explicat că este foarte aglomerată cu filmările și nu mai are timp de relaxare, fiind o muncă într-un ritm foarte solicitant. Cu toate acestea, încearcă șă îmbine utilul cu plăcutul și profită de orice glumă sau moment comic din timpul filmărilor.

„ Sergiu Costache a avut de curând o secvență cu noi în care trebuia să fie foarte amenințător și s-a izbit cu capul de prag. Se poate să dai cu capul și de cameră. Dăm cu capul de multe lucruri. Eu m-am împiedicat când trebuia să fiu foarte seducătoare.”, a mai spus Mădălina Craiu.

