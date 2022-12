Mădălina Crețan a răbufnit pe internet! Ce a răspuns soția regretatului Nosfe, după ce a fost criticată că postează prea des despre soțul ei: „Pentru prima și ultima dată...”

In articol:

Nosfe s-a stins din viață cu aproape 2 luni în urmă, iar vestea tristă a picat ca un trăsnet pentru toți cunoscuții acestuia, dar și pentru fanii regretatului artist care l-au îndrăgit și l-au apreciat. Acum, soția lui Nosfe, Mădălina Crețan, face tot posibilul pentru a-i păstra amintirea vie regretatului ei partener, motiv pentru care face numeroase postări pe pagina personală de Instagram legate de Nosfe.

Ei bine, însă, mulți dintre internauți nu apreciază în niciun fel acest lucru, așa că unii dintre urmăritorii Mădălinei chiar au criticat-o pentru postările sale din online. Bineînțeles, la rândul său, soția regretatului cântăreț a răbufnit, transmițându-le un mesaj dur celor care o critică.

Citește și: Decizia luată de soția lui Nosfe, la scurt timp după ce contul ei de Instagram a fost șters! Mădălina i-a anunțat pe fani prima dată: „Din păcate nu știu dacă...”

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

”Deși mie-mi place să mă exprim în scris, de această dată aleg să mă exprim așa (n.r. video), pentru că îmi stă cumva aici în gât și simt nevoia să dau afară. Am primit, aseară, un mesaj în care eram întrebată cât am de gând să o mai țin așa cu postări cu soțul meu și dacă am de gând să profit de pe urma acestei situații este de înțeles, pentru că financiar vorbind, toți avem nevoie de o pâine. Ceea ce voiam să comunic și ceea ce voi comunica pentru prima și ultima dată, este faptul că persoanele care sunt deranjate de postările mele cu soțul meu, sunt libere să dea unfollow acestui cont, pentru că eu nu mă voi opri niciodată. Soțul meu va fi soțul meu pentru totdeauna, pentru că ceea ce postez, nu postez ca să primesc milă sau să profit de pe urma acestei situații”, a spus Mădălina Crețan pe InsaStory.

Motivul pentru care Mădălina Crețan a ales să facă postări despre Nosfe

De asemenea, Mădălina Crețan a făcut o serie de declarații despre motivele pentru care face aceste postări pe pagina personală de Instagram, spunând că îi dau o stare de bine și tratează această activitate ca pe o terapie.

Citește și: Veșnic în inimile celor care l-au iubit! Gest impresionant în amintirea lui Nosfe, la o lună de la decesul artistului. Fanii și-au găsit cu greu cuvintele: „Îmi lipsești atât de mult”

”Motivele pentru care postez sunt legate strict de mine, adică mie îmi dau o stare de bine în momentul în care le postez, sau le tratez ca pe o formă de terapie. În momentul în care primesc mesaje frumoase de la voi și văd că soțul meu, Nosfe, este încă în sufletele voastre la fel cum este și în alte noastre, mă bucură foarte mult. Așa cum am mai spus, în momentul de față eu i-am preluat toată cariera acestui om, care acest om are peste 200 de piese nelansate, doar ale lui”, a mai spus soția lui Nosfe.

Mădălina Crețan și Nosfe [Sursa foto: Instagram]