Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante la aproape nouă luni de la dispariția rapperului Nosfe în emisiunea "În oglindă" la Kanal D2 "Eu am crezut că este o cădere de calciu, nu m-am gândit nicio secundă la un infarct"

Mădălina Crețan, soția regretatului rapper Nosfe, a fost invitata lui Mihai Ghiță la emisiunea "În oglindă" și a făcut mărturisiri emoționante despre viață sa și a fiicei sale, Iris, la nouă luni de la dispariția fulgerătoare și șocantă a celebrului artist. Vestea a luat prin surprindere atât familia, cât și fanii artistului, cu atât mai mult cu cât acesta avea un stil de viață sănătos și făcea sport.

Nosfe, pe numele său real Darius Crețan, a murit în urmă unui infarct, lăsând în urmă o soție îndurerată și o copilă, pe Iris.

"Ei doi au avut o relație extraordinară și atunci Iris a trecut și ea prin foarte multe etape.(...) Am avut nevoie și în ceea ce o privește pe ea de suportul unui psiholog... Am avut nevoie de patru luni de terapie cu Iris, săptămânal,... pentru că la vârsta asta e foarte sensibilă situația; ea s-a închis în prima faza foarte tare, a ales cumva să îl elimine pe tatăl ei din viața ei, își închisese amintirile, lucrurile pe care le trăisem împreună. Eram doar eu cu ea. A fost foarte dificil", a fost confesiunea dureroasă a Mădălinei Crețan.

Văduva artistului a povestit că și ea a avut nevoie de suport psihologic pentru a accepta ceea ce s-a întâmplat în fatidică seară a morții soțului său.

"Eu am crezut că este o cădere de calciu, nu m-am gândit nicio secundă la un infarct.(...) Este foarte adevărat că am trăit un blocaj, un șoc, pentru că nu am putut să plâng decât după niște ore", a povestit Mădălina Crețan.

Au avut parte de nouă ani de căsnicie "intenși, speciali, frumoși, grei pe alocuri".

Însă cea mai grea perioadă a fost cea a pandemiei, o perioadă în care ambii soți s-au luptat cu neajunsurile și depresia.

"Ne-a fost greu din cauza problemelor financiare care s-au generat în urma acestei pandemii... Artiștii underground trăiesc foarte mult din concerte. Acestea fiind tăiate definitiv, aceea a fost perioada cea mai grea pentru noi, pentru că a venit la pachet cu foarte multe griji; de la a plăti rata la casă, de la a repara mașina care se strică pentru că e veche, de la a plăti pentru Iris gimnastica sau alte lucruri... Am început să fac traduceri de acasă ca să mă ocup și de Iris în paralel. Ne-a ajutat foarte mult mama. Ea trăind în continuare la Giurgiu și fiind un oraș micuț, a avut grijă cumva să existe tot ce ne trebuie în frigider. Partea asta a hranei ne-a scutit de niște cheltuieli. Am văzut semne de depresie. Și eu am trecut prin ele, nu doar el. Poate dacă nu am fi avut un copil am fi fost un pic mai inconștienți sau nepăsători. Dar în momentul în care ai un copil care are nevoi, responsabilitatea care este pe umerii tăi e mult mai mare. Amândoi am avut momente de depresie", a mărturisit Mădălina Crețan.

