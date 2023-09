Mădălina Crețan nu a poate să treacă peste moartea lui Nosfe! Dezvăluiri dureroase, la aproape un an de la moartea artistului: „Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit-o”

In articol:

Mădălina Crețan, soția regretatului Nosfe, a trecut printr-o perioadă foarte grea după ce cel care i-a fost partener ani la rând s-a stins din viață. Chiar dacă s-a scurs aproape un an, soția rapperului nu a putut să treacă peste acest eveniment tragic care i-a marcat viața.

Mădălina Crețan nu poate să treacă peste moartea soțului ei

Recent, aceasta a postat un mesaj de-a dreptul emoționant în mediul online prin care a relatat cum este viața ei acum.

Mădălina Crețan și Nosfe au avut parte de o viață frumoasă împreună, însă au fost nevoiți să se despartă când rapperul a murit. Chiar dacă a trecut aproape un an de la deces, nu poate trece peste ideea că tatăl fiicei sale nu mai este. Aceasta a dezvăluit că a învățat să trăiască cu ideea că Nosfe nu mai este și a evitat să se comporte ca o văduvă, astfel că a ales să fie aceeași femeie pe care soțul ei a iubit-o ani la rând.

Citește și: Mădălina Crețan a urcat pe scenă cu Șatra B.E.N.Z. și a izbucnit în lacrimi! Ce au făcut fanii lui Nosfe, la concertul lui Killa Fonic?| EXCLUSIV

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Bucăți dintr-o dronă similară celor folosite de armata rusă, descoperite în România! Forțele MApN, în alertă- stirileprotv.ro

„Nu mi-am revenit, m-am transformat, am învățat, am acceptat, am căzut, m-am ridicat, mi-am dat voie să simt, să plâng, să sufăr, să zâmbesc. Am evitat să îmi împovărez mintea și sufletul cu asemenea cuvinte tragedie, moarte, final, etc. Am ales să sărbătoresc viața pe care am avut-o împreună, plină numai de lucruri magice, în detrimentul tragediei. Am ales să nu port negru, să nu devin o victimă, ca energiile primite înapoi să nu fie de victimizare. Am ales să fiu aici pentru oamenii care încă sunt aici și au nevoie de mine prezentă și bine. Am ales să trăiesc demnă de iubirea pe care am primit-o de la Univers/Dumnezeu. Am ales să fiu femeia pe care soțul meu a iubit-o”, a transmis Mădălina Crețan pe Instagram.

Mădălina Crețan, Nosfe [Sursa foto: Instagram]

Mădălina Crețan nu s-a ocupat de înmormântarea soțului său

În urmă cu câteva săptămâni, Mădălina Crețan a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni, că ea nu a avut puterea să se ocupe de înmormântarea soțului său din cauza durerii care a răpus-o. Aceasta a mai precizat că cei ce s-au ocupat de organizarea nefericitului eveniment au fost Luca, colegul de trupă al regretatului artist, mama și unchiul lui Darius, dar și tatăl acestuia.

Citeste si: „Îmi pare rău că au trecut 27 de ani şi nu realizează că nu e bine. Nu e bine pentru copilul lui. Sunt total dezamăgită.” Cornel Palade a vrut să se despartă de soția lui- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: ”Toată lumea a fugit în stradă, le-a fost frică să se întoarcă în casă”. Mărturiile cutremurătoare ale unor români după cutremurul din Maroc- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini spectaculoase de la nunta surorii Georgianei Lobonț! Cântăreața a întrecut-o pe mireasa cu ținut aleasă- radioimpuls.ro

Citește și: Soția lui Nosfe, totul despre ultimul mesaj de dragoste primit de la artist! Ce i-a transmis Mădălinei Crețan: "Este o linie fină acolo"| EXCLUSIV

„Nu m-am ocupat de înmormântare. S-a ocupat Luca, colegul lor de trupă, cu mama, cu unchiul lui Darius, cred că și tatăl lui. Nici măcar nu veneau la mine să-mi ceară părerea vizavi de ceva. Nici măcar telefoanele nu le-am avut. A fost nevoie de calmante pentru mine în zilele alea, de vitamine. Nu mâncam, doar beam ceaiuri că mi se puneau în față (...)Îmi este foarte greu despre mine să spun că sunt puternică. Știu că sunt foarte ambițioasă și foarte luptătoare. În absolut orice.”, a povestit Mădălina Crețan, în cadrul emisiunii lui Mihai Ghiță, „În oglindă”.